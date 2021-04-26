Спорт

сегодня, 20:03

Липецкий дзюдоист выиграл битву чемпионов и пробился в сборную России

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#Дзюдо #Дмитрий Якушев #ОК СШОР
Липецкий дзюдоист выиграл битву чемпионов и пробился в сборную России

Дмитрий Якушев в Армавире победил пятерых соперников. 

Липчанин Дмитрий Якушев, которого называют восходящей «звёздочкой» отечественного дзюдо, выиграл очередной крупный турнир в Армавире среди спортсменов до 21 года.
Главной целью армавирских соревнований было формирование сборной России до 21 года, за ходом схваток лично следил старший тренер Кирилл Вопросов. Столь важный стимул привлёк, пожалуй, всех сильнейших молодых дзюдоистов России: на татами вышли 345 человек, в том числе 23 мастера спорта из 45 регионов России. Даже в самой тяжёлой весовой категории свыше 100 кг, в которой выступал Якушев, где обычно меньше участников, чем в остальных, на этот раз было не протолкнуться – 33 дзюдоиста!

Воспитанник Областной комплексной школы олимпийского резерва (ОК СШОР) Якушев провёл пять победных схваток. Он начал с победы над Тимерланом Солтаевым из Дагестана, затем выиграл у Даниила Фомина из Анжеро-Судженска (Кемеровская область) и у Семёна Терехова из Ставрополя . В полуфинале наш земляк сломил сопротивление чеченского дзюдоиста Ахмеда Магомадова.

Финал таил дополнительную интригу: встречались два чемпиона России разных лет среди юношей: бравший титул в 2018 году Нодар Оноприенко из Краснодарского края и ставший сильнейшим в стране спустя год Якушев (гиперссылка https://gorod48.ru/news/1889878/). Поединок двух чемпионов стал украшением турнира и завершился в пользу Дмитрия, умело воспользовавшегося ошибкой соперника. В середине схватки Нодар потерял равновесие и упал, после чего липчанин поймал его на удержание – чистая победа!
Теперь липецкий «гений дзюдо», которого тренируют Игорь Деулин и Станислав Алексеев, стал «первым номером» сборной России по дзюдо среди своих сверстников.

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Дмитрий и тренер Игорь Деулин

- В дзюдо говорят, что тяжелее всего бороться с самим собой. Сегодня это как раз про меня. В первой встрече было волнение, когда его преодолел, стало легче, - прокомментировал свою победу Якушев, - В ближайшее время буду работать над всеми составляющими: техникой, физикой и психологией.

Главное фото Всероссийской федерации дзюдо.

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#Дзюдо #Дмитрий Якушев #ОК СШОР

Комментарии (3)

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Молодец респект парню

57 минут назад
Очень рад что дзюдо живёт в таких богатырях. Успехов, сил , удачи
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да

сегодня, 20:23
это уже не дзю-до, а сумо. Когда ходят два 120 кг стройняшки и только делает друг дружке подножки. Ибо больше сделать ничего не могу -ни плечо, ни бедро, не говоря уже уже про подхват, или мельницу
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Пeppи Mейcон

сегодня, 20:22
Наш верховный дзюдоист вообще всех переиграл. Великий геостратег. Не будит его, не будит и России
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