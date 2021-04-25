Общество

сегодня, 18:11

Вместе с коммунистами вывески лишили и врачей

8 1373
#баннер
2
Вместе с коммунистами вывески лишили и врачей

За неделю в городе демонтировали 88 конструкций.

Как сообщает городской департамент архитектуры и градостроительства, в Липецке с начала недели демонтировали 88 незаконных конструкций – 14 баннеров их владельцы сняли добровольно, еще 74 пришлось убирать принудительно.



GOROD48 ранее сообщал, то на этой неделе спорный баннер сняли с фасада элитной высотки, в которой расположен офис регионального отделения КПФР. Вместе с коммунистами на этой неделе баннеров лишились региональное управление здравоохранения, а также юридическая фирма, магазин и кафе.
8 1373
#баннер
2

Комментарии (8)

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Как гость
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Психиатрия

19 минут назад
Почему при всегородской грязи и убогости, дамочка обращает внимание на пустяки?
ответить

Не ужели денег нет на стену?

21 минуту назад
Теперь будем любоваться обшарпанной стеной УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. КРАСОТИЩЕ!!!!!!!
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Лавочница

30 минут назад
Семья начинается с материальной обспеченности, а не с полу-голодных, одетых в китайские обноски детей.
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Гость.

34 минуты назад
А ведь за эти баннеры заплачены деньги, место тоже арендуется. И возведением такого баннера всегда оговаривается с администрацией или с рекламными конторами, где те согласуют, обговаривают этот вопрос с вышестоящими органами. Или всё-таки самозахват и тогда должны отвечать рекламщики кто монтирует его. Сняв этот баннер теперь красуется стена этого здания, да пусть лудше этот баннер закрывает её.
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Гость

58 минут назад
Чем бы мэр не тешилась, лишбы не работать... А в городе куча не решенных проблем, но банеры конечно важнее.
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Курок

сегодня, 18:34
Да всё понимать!
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опять

сегодня, 18:32
Вандализм?
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Гость

сегодня, 18:32
Так вот в чем проблема изношенности сетей,в баннерах,срочно убрать,и зимой порывов не будет
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