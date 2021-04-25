Общество
сегодня, 18:11
Вместе с коммунистами вывески лишили и врачей
За неделю в городе демонтировали 88 конструкций.
Как сообщает городской департамент архитектуры и градостроительства, в Липецке с начала недели демонтировали 88 незаконных конструкций – 14 баннеров их владельцы сняли добровольно, еще 74 пришлось убирать принудительно.
GOROD48 ранее сообщал, то на этой неделе спорный баннер сняли с фасада элитной высотки, в которой расположен офис регионального отделения КПФР. Вместе с коммунистами на этой неделе баннеров лишились региональное управление здравоохранения, а также юридическая фирма, магазин и кафе.
GOROD48 ранее сообщал, то на этой неделе спорный баннер сняли с фасада элитной высотки, в которой расположен офис регионального отделения КПФР. Вместе с коммунистами на этой неделе баннеров лишились региональное управление здравоохранения, а также юридическая фирма, магазин и кафе.
Психиатрия
Не ужели денег нет на стену?
Лавочница
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