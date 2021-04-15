В Липецке на парковке загорелся «Опель»

До приезда пожарных автомобиль начали тушить прохожие.

Вечером 14 апреля в Липецке на парковке по улице Неделина загорелся автомобиль «Опель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Свидетели возгорания вызвали пожарных. Некоторые водители отогнали рядом стоящие машины и начали тушить огонь в моторном отсеке с помощью огнетушителей.- На место происшествия выезжало одно отделение пожарных, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Они до конца затушили возгорание. Огнем поврежден моторный отсек «Опеля».