Происшествия

40 минут назад

В Липецке на парковке загорелся «Опель»

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#МЧС #пожар
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В Липецке на парковке загорелся «Опель»

До приезда пожарных автомобиль начали тушить прохожие.

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Вечером 14 апреля в Липецке на парковке по улице Неделина загорелся автомобиль «Опель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Свидетели возгорания вызвали пожарных. Некоторые водители отогнали рядом стоящие машины и начали тушить огонь в моторном отсеке с помощью огнетушителей.

- На место происшествия выезжало одно отделение пожарных, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Они до конца затушили возгорание. Огнем поврежден моторный отсек «Опеля».

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#МЧС #пожар
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