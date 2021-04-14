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сегодня, 10:29

В Среднеуральском монастыре выселяют всех жителей

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#Среднеуральский монастырь

Всех выселенных жителей монастыря на Урале разместят в гостиницах.

Верхнепышминский городской суд выдал судебным приставам исполнительный документ, согласно котрому, все жители Среднеуральского женского монастыря должны его покинуть.

Руководство Екатеринбургской епархии намерено оперативно исправить нарушения в Среднеуральском женском монастыре, откуда ранее приставы начали выселять жителей. На данный момент все выселенные из монастыря жители покинули комплекс и отказались от временного размещения на турбазе "Остров сокровищ", предоставленной правительством Свердловской области, - пишет "Ъ".

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Выражаем сочувствие тем, кому исполнительные действия, проведенные государственными органами, доставили моральные страдания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность "за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей".

В епархии добавили, что "в каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой. Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания",— отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов Свердловской области ранее сообщали о ряде выявленных нарушений, в частности о нарушении требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса. 14 апреля судебные приставы приступили к выселению всех жителей Среднеуральского женского монастыря.

Здание монастыря опечатано, внутрь никого не пускают. Сообщается, что решение по поводу вещей тех, кого выселили, будет приниматься 15 апреля, - передает ТАСС.

Бывший духовник обители схимонах Сергий был лишен сана летом 2020 года. Церковь он покидать отказался. Митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова в декабре и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии. Позже суд запретил проживание в Среднеуральском женском монастыре. Монахини решили через суд добиваться права на проживание.
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#Среднеуральский монастырь

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