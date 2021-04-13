В Становом от горящей травы оплавилась «Лада Калина»

Еще несколько машин удалось спасти.



Днем 13 марта по улице Советской в селе Становое загорелась сухая трава рядом с припаркованными автомобилями.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь успел частично повредить автомобиль «Лада Калина» - оплавилось зеркало, бампер, фара и лакокрасочное покрытие машины.- Огонь был быстро потушен, поэтому не успел перекинуться на другие машины, - рассказали. - Площадь пожара составила 50 квадратных метров.