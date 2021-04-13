Происшествия

сегодня, 20:40

В Становом от горящей травы оплавилась «Лада Калина»

4 645
#пожар #МЧС
1
В Становом от горящей травы оплавилась «Лада Калина»

Еще несколько машин удалось спасти.

Днем 13 марта по улице Советской в селе Становое загорелась сухая трава рядом с припаркованными автомобилями.

WhatsApp Image 2021-04-13 at 20.25.14.jpeg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь успел частично повредить автомобиль «Лада Калина» - оплавилось зеркало, бампер, фара и лакокрасочное покрытие машины.

- Огонь был быстро потушен, поэтому не успел перекинуться на другие машины, - рассказали. - Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

WhatsApp Image 2021-04-13 at 20.25.14 (1).jpeg
4 645
#пожар #МЧС
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

белая и красная

2 минуты назад
хотя нет, не так. белая и горелая... даже лучше получается - рифма
ответить

Артурчик

49 минут назад
Правильно в своё время Серега одуванчики косил. От них одни неприятности.
ответить

Чувак

сегодня, 21:13
теперь траву засудит
ответить

Чёрным по белому

сегодня, 21:13
На газон заезжать не нужно.
ответить

Еще в рубрике

В Районе СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» горело 1,5 гектара сухой травы
#пожар #МЧС
5
В Районе СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» горело 1,5 гектара сухой травы

сегодня, 20:39

Происшествия
У особой экономической зоны горит трава на площади 8,5 гектара
#пожар
7
У особой экономической зоны горит трава на площади 8,5 гектара

сегодня, 15:07

Происшествия
Подросток вытащил у спящего мужчины телефон и перевел на свой счет его деньги
#кража
10
Подросток вытащил у спящего мужчины телефон и перевел на свой счет его деньги

сегодня, 15:07

Происшествия
Братья нашли в лесополосе под Липецком мешок с оружием
#оружие
18
Братья нашли в лесополосе под Липецком мешок с оружием

сегодня, 14:01

Происшествия
В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки
#собаки #животные
15
В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки

сегодня, 13:03

Происшествия
Посетитель кафе лишился чемодана с одеждой и техникой почти на 30 000 рублей
#кража
8
Посетитель кафе лишился чемодана с одеждой и техникой почти на 30 000 рублей

сегодня, 12:20

Происшествия