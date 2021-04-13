Коронавирус
55 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 78 случаев коронавирусной инфекции
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Вылечился в регионе за сутки 31 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 78 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 665 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 405 человек, умерли — 585 человек (по данным регионального оперштаба на 12 апреля умерли 582 человека).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 173 случая коронавирусной инфекции, 338 человек умерли, 9 611 человек выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 657 883 случая коронавирусной инфекции, 4 281 776 человек выздоровели, 103 601 человек от COVID-19 умер.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 665 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 405 человек, умерли — 585 человек (по данным регионального оперштаба на 12 апреля умерли 582 человека).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 173 случая коронавирусной инфекции, 338 человек умерли, 9 611 человек выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 657 883 случая коронавирусной инфекции, 4 281 776 человек выздоровели, 103 601 человек от COVID-19 умер.
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