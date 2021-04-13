Ремонт елецкой дороги оценили в 396 млн рублей

Победителя торгов на понижение планируют определить 20 апреля.

Управление коммунального хозяйства администрации Ельца объявило электронный аукцион на капитальный ремонт дороги по улице Коммунаров. За обновление дорожного полотна и благоустройство прилегающей территории готовы заплатить 396 475 000 рублей.



Подрядчик должен приступить к капитальному ремонту сразу после заключения контракта. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние почти 3,3 км полотна - от трассы М4 Дон до Красной площади. Там нужно заменить более 12 000 квадратных метров дороги, вырубить 28 деревьев, обновить парковки, замостить тротуары новой плиткой, заменить бордюры, благоустроить прилегающую территорию и сделать велодорожку. На все работы отведено 18 месяцев. Ремнт будет идти в два этапа в 2021-2022 годах.



Электронный аукцион запланирован на 20 апреля. Источником финансирования работ в аукционной документации указан городской бюджет Ельца. Гарантия на капремонт улицы Коммунаров установлена на срок в 5 лет.



Напомним, ранее на улице Коммунаров заменили сети отопления и водоснабжения.