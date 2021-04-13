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Ремонт елецкой дороги оценили в 396 млн рублей

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#дороги #ремонт #тендер
Ремонт елецкой дороги оценили в 396 млн рублей

Победителя торгов на понижение планируют определить 20 апреля.

Управление коммунального хозяйства администрации Ельца объявило электронный аукцион на капитальный ремонт дороги по улице Коммунаров. За обновление дорожного полотна и благоустройство прилегающей территории готовы заплатить 396 475 000 рублей.

Подрядчик должен приступить к капитальному ремонту сразу после заключения контракта. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние почти 3,3 км полотна - от трассы М4 Дон до Красной площади. Там нужно заменить более 12 000 квадратных метров дороги, вырубить 28 деревьев, обновить парковки, замостить тротуары новой плиткой, заменить бордюры, благоустроить прилегающую территорию и сделать велодорожку. На все работы отведено 18 месяцев. Ремнт будет идти в два этапа в 2021-2022 годах.

Электронный аукцион запланирован на 20 апреля. Источником финансирования работ в аукционной документации указан городской бюджет Ельца. Гарантия на капремонт улицы Коммунаров установлена на срок в 5 лет.

Напомним, ранее на улице Коммунаров заменили сети отопления и водоснабжения.
3 291
#дороги #ремонт #тендер

Комментарии (3)

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Артурчик

22 минуты назад
Скоро кто то подлатается на 10%, или 39 миллионов 600 тысяч рублей.
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Мальвина Гуликян (хозяин "Руслан-1")

27 минут назад
Подкиньте ещё полмилларда рублей - и мы бы зайдём на эту дорогу. Мамой килинусь
ответить

Мальвина Гуликян (хозяин "Руслан-1")

30 минут назад
Подкиньте ещё полмилларда рублей - и мы бы зайдём на эту дорогу. Мамой килинусь
ответить

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