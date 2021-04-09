За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 133 человека

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 348 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 239 человек выздоровели, 2 536 — лечатся, 573 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 568 человек.

В больницах сегодня находятся 323 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 213 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 80 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 50 заболевших. На втором с большим отрывом Елец — 10, на третьем Лебедянский район — 6. В Липецком районе — 5, в Добринском районе — 4, в Воловском районе — 3, в Грязинском и Долгоруковском районах — по одному заболевшему.