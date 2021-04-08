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В липецком киоске нашли нелегальные алкоголь и сигареты

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#алкоголь #торговля #сигареты
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В липецком киоске нашли нелегальные алкоголь и сигареты

На киоск пожаловались жильцы дома, расположенного неподалёку.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, жильцы дома 28/4 на улице Терешковой пожаловались на нелегальный оборот алкогольной продукции в киоске.

В ходе совместного рейда с прокуратурой Советского района Липецка в киоске был установлен факт хранения алкогольной и табачной продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой Советского района возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За первое правонарушение грозит штраф до 15 тысяч рублей, за второе - до миллиона рублей.

Алкоголь и сигареты изъяты из оборота.

- В отношении данного предпринимателя это не первое административное правонарушение в области нелегального оборота алкогольной и табачной продукции, что в последующем может стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности, - отмечают в управлении потребрынка.

Фото - liptorg-cp.ru
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#алкоголь #торговля #сигареты
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Комментарии (6)

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Пипецк

12 минут назад
В каждом киоске поленая алкашка, на Папина 9, рядом школа, садик, алкаши замучали, днем и ночью. По камери ростелекома виден киоск, и поток алканавтов.
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Житель

30 минут назад
Если бы хотели,то уже давно бы все нашли,а то ждут пока жильцы по жалуются, значит кому то очень не хочется видеть этот беспредел
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Житель

43 минуты назад
Интересно, а что в киоске можно другое что то найти?
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Работяга с ТЭЦ-2

44 минуты назад
На аглофабрике на остановке в киоске мальборо настоящее из омерики по 60 руб !!!
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Животиков

45 минут назад
Во всех киосках и пивнушках наливайках которые на первых этажах жилых домов продают сигареты без акциза, паленое спиртное и бадяжное пиво. Кого г48 хотели удивить этой новостью? Горожане видят это безобразие каждый день. И только чиновники не спешат выполнять требования федеральных законов по обороту табачных изделий и алкоголя.
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Люди

сегодня, 17:06
Вот это сенсация! В каждом втором тоже самое!
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