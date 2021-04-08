В липецком киоске нашли нелегальные алкоголь и сигареты

На киоск пожаловались жильцы дома, расположенного неподалёку.

- В отношении данного предпринимателя это не первое административное правонарушение в области нелегального оборота алкогольной и табачной продукции, что в последующем может стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности, - отмечают в управлении потребрынка.





Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, жильцы дома 28/4 на улице Терешковой пожаловались на нелегальный оборот алкогольной продукции в киоске.В ходе совместного рейда с прокуратурой Советского района Липецка в киоске был установлен факт хранения алкогольной и табачной продукции.В отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой Советского района возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За первое правонарушение грозит штраф до 15 тысяч рублей, за второе - до миллиона рублей.Алкоголь и сигареты изъяты из оборота.