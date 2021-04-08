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Роскомнадзор рекомендует переходить на российские аналоги Zoom
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Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom.
На фоне ограничений американского сервиса предоставлять услуги российскому госсектору в Роскомнадзоре рекомендовали российским пользователям сервисов видеоконференцсвязи переходить на отечественные аналоги Zoom, - передает ТАСС.
"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", — сообщили в ведомстве.
"Использование государственными компаниями и учреждениями зарубежных сервисов связано с рисками утечек данных. Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее "Ъ" писал, что американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Zoom следует за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за риска санкций со стороны США, - считают эксперты. Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom. Но участники рынка уверены, что западные сервисы смогут заменить отечественные аналоги.
Кстати говоря, 6 апреля Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных (ПД) российских пользователей соцсети. Роскомнадзор требует от администрации компании принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России.
"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", — сообщили в ведомстве.
"Использование государственными компаниями и учреждениями зарубежных сервисов связано с рисками утечек данных. Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее "Ъ" писал, что американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Zoom следует за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за риска санкций со стороны США, - считают эксперты. Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom. Но участники рынка уверены, что западные сервисы смогут заменить отечественные аналоги.
Кстати говоря, 6 апреля Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных (ПД) российских пользователей соцсети. Роскомнадзор требует от администрации компании принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России.
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