Общество
сегодня, 17:43
Вандалы, которые перевернули скамейки и урны на Петровском спуске, попали на запись камеры
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Двух молодых людей уже ищут полицейские.
5 апреля на лестнице у каскада фонтанов вандалы сорвали с креплений несколько лавочек и урн, городскому хозяйству был нанесен ущерб в 10 000 рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, действия вандалов записала камера наблюдения.
- На записи двое молодых людей 5 апреля в 22.35 спускаются с Соборной площади по железным листам, которыми закрыты чаши каскадных фонтанов. Спустя несколько минут они возвращаются в поле зрения камер, и, поднимаясь в сторону площади, опрокидывают лавочки и урны, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка. - Расследованием инцидента занимается отдел полиции №8. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Мэрия просит липчан не оставаться в стороне и сообщать в наш официальный инстаграм-аккаунт @depdor.lip или в полицию обо всех фактах порчи городского имущества, - отметили в департаменте.
- На записи двое молодых людей 5 апреля в 22.35 спускаются с Соборной площади по железным листам, которыми закрыты чаши каскадных фонтанов. Спустя несколько минут они возвращаются в поле зрения камер, и, поднимаясь в сторону площади, опрокидывают лавочки и урны, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка. - Расследованием инцидента занимается отдел полиции №8. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Мэрия просит липчан не оставаться в стороне и сообщать в наш официальный инстаграм-аккаунт @depdor.lip или в полицию обо всех фактах порчи городского имущества, - отметили в департаменте.
7 965
Порядок
dima
А где
Липчанка
1
Иван Иванов
!