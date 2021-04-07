Общество

сегодня, 17:43

Вандалы, которые перевернули скамейки и урны на Петровском спуске, попали на запись камеры

7 965
#вандализм
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Вандалы, которые перевернули скамейки и урны на Петровском спуске, попали на запись камеры

Двух молодых людей уже ищут полицейские.

5 апреля на лестнице у каскада фонтанов вандалы сорвали с креплений несколько лавочек и урн, городскому хозяйству был нанесен ущерб в 10 000 рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, действия вандалов записала камера наблюдения.

- На записи двое молодых людей 5 апреля в 22.35 спускаются с Соборной площади по железным листам, которыми закрыты чаши каскадных фонтанов. Спустя несколько минут они возвращаются в поле зрения камер, и, поднимаясь в сторону площади, опрокидывают лавочки и урны, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка. - Расследованием инцидента занимается отдел полиции №8. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мэрия просит липчан не оставаться в стороне и сообщать в наш официальный инстаграм-аккаунт @depdor.lip или в полицию обо всех фактах порчи городского имущества, - отметили в департаменте.

7 965
#вандализм
1

Комментарии (8)

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Порядок

43 минуты назад
Найти и наказать по полной программе, чтобы другим был урок.
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dima

58 минут назад
Город хочет видеть героев.
ответить

А где

58 минут назад
Видео и фото.Кого я буду искать.
ответить

Липчанка

сегодня, 18:14
А плитка на лестничной каскад имеет неприглядный вид, вся в хлам покрошилась, а это под носом у мэрии.
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1

сегодня, 18:08
Поджигателей автохлама искать не хотят
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Иван Иванов

сегодня, 18:06
Там не камеры, там муляжи.
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!

сегодня, 17:57
Фото и видео в студию! Страна должна знать своих героев! Предложить самостоятельно явиться в отдел Полиции и полностью возместить ущерб!
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