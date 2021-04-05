Общество
сегодня, 11:34
Бывшего главврача Краснинской ЦРБ оштрафовали за невыплаты зарплат медперсоналу
14 1875
Неудивительно, что из поликлиники при стационаре разбежались все врачи.
Прокуратура Краснинского района сообщила о том, что выявила нарушения в сфере оплаты труда в ГУЗ «Краснинская ЦРБ». В частности, бывший главврач больницы Игорь Горячев грешил несвоевременным начислением и оплатой труда медперсоналу в праздничные нерабочие дни.
В этой связи по результатам проверки прокурор района возбудил в отношении главного врача больницы дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). На основании акта прокурорского реагирования Государственная инспекция труда в Липецкой области оштрафовала Игоря Горячева на 10 тысяч рублей.
Так была поставлена последняя точка в истории бывшего главврача, потерявшего за два года всех терапевтов и оставившего районную поликлинику без участковых терапевтов.
Еще год назад в поликлинике при больнице работали шесть участковых врачей. По нашим реалиям, это было неплохо для района, в котором по нормативам должно быть восемь терапевтов. В итоге к концу года из участковых терапевтов на другую работу перешел последний из остававшихся терапевтов Сергей Гаврилов. И у разбитого корыта остался только Игорь Горячев. Спасая ситуацию, облздрав организовал медицинский десант - по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы, а также врачи из Ельца.
В январе этого года ситуация стала настолько критической, что руководство облздрава стало заманивать в Краснинскую больницу участковых терапевтов, суля им четыре миллиона рублей! Для этого, правда, нужно было подписать обязательство отработать в поликлинике пять лет.
судя из этого объявления на сайте Краснинской ЦРБ, поликлинике срочно требуются терапевты, врач общей практики и фельдшеры
Кадровый голод в больнице стал причиной критических публикаций в федеральных СМИ. Что, очевидно, привело к отставке главы районной администрации Михаила Конаныхина. Правда, сам отставник это отрицал, заявляя о том, что он попросил губернатора отпустить его с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. А в начале марта место уволившегося Игоря Горячева занял подполковник медицинской службы Денис Чугайнов, до этого работавший начмедом Липецкого авиацентра.
В этой связи по результатам проверки прокурор района возбудил в отношении главного врача больницы дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). На основании акта прокурорского реагирования Государственная инспекция труда в Липецкой области оштрафовала Игоря Горячева на 10 тысяч рублей.
Так была поставлена последняя точка в истории бывшего главврача, потерявшего за два года всех терапевтов и оставившего районную поликлинику без участковых терапевтов.
Еще год назад в поликлинике при больнице работали шесть участковых врачей. По нашим реалиям, это было неплохо для района, в котором по нормативам должно быть восемь терапевтов. В итоге к концу года из участковых терапевтов на другую работу перешел последний из остававшихся терапевтов Сергей Гаврилов. И у разбитого корыта остался только Игорь Горячев. Спасая ситуацию, облздрав организовал медицинский десант - по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы, а также врачи из Ельца.
В январе этого года ситуация стала настолько критической, что руководство облздрава стало заманивать в Краснинскую больницу участковых терапевтов, суля им четыре миллиона рублей! Для этого, правда, нужно было подписать обязательство отработать в поликлинике пять лет.
судя из этого объявления на сайте Краснинской ЦРБ, поликлинике срочно требуются терапевты, врач общей практики и фельдшеры
Кадровый голод в больнице стал причиной критических публикаций в федеральных СМИ. Что, очевидно, привело к отставке главы районной администрации Михаила Конаныхина. Правда, сам отставник это отрицал, заявляя о том, что он попросил губернатора отпустить его с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. А в начале марта место уволившегося Игоря Горячева занял подполковник медицинской службы Денис Чугайнов, до этого работавший начмедом Липецкого авиацентра.
14 1875
Комментарии (14)
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Гость
ттт
Все Путем вникуда
социализм был эффективней капитализма
Всех главврачей надо проверить
митьки
))))
Арач
ничего себе!
Липецкая РБ