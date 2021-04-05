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сегодня, 11:34

Бывшего главврача Краснинской ЦРБ оштрафовали за невыплаты зарплат медперсоналу

14 1875
#Краснинская больница
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Бывшего главврача Краснинской ЦРБ оштрафовали за невыплаты зарплат медперсоналу

Неудивительно, что из поликлиники при стационаре разбежались все врачи.

Прокуратура Краснинского района сообщила о том, что выявила нарушения в сфере оплаты труда в ГУЗ «Краснинская ЦРБ». В частности, бывший главврач больницы Игорь Горячев грешил несвоевременным начислением и оплатой труда медперсоналу в праздничные нерабочие дни.

В этой связи по результатам проверки прокурор района возбудил в отношении главного врача больницы дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). На основании акта прокурорского реагирования Государственная инспекция труда в Липецкой области оштрафовала Игоря Горячева на 10 тысяч рублей.

Так была поставлена последняя точка в истории бывшего главврача, потерявшего за два года всех терапевтов и оставившего районную поликлинику без участковых терапевтов.

Еще год назад в поликлинике при больнице работали шесть участковых врачей. По нашим реалиям, это было неплохо для района, в котором по нормативам должно быть восемь терапевтов. В итоге к концу года из участковых терапевтов на другую работу перешел последний из остававшихся терапевтов Сергей Гаврилов. И у разбитого корыта остался только Игорь Горячев. Спасая ситуацию, облздрав организовал медицинский десант - по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы, а также врачи из Ельца.

В январе этого года ситуация стала настолько критической, что руководство облздрава стало заманивать в Краснинскую больницу участковых терапевтов, суля им четыре миллиона рублей! Для этого, правда, нужно было подписать обязательство отработать в поликлинике пять лет.

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судя из этого объявления на сайте Краснинской ЦРБ, поликлинике срочно требуются терапевты, врач общей практики и фельдшеры

Кадровый голод в больнице стал причиной критических публикаций в федеральных СМИ. Что, очевидно, привело к отставке главы районной администрации Михаила Конаныхина. Правда, сам отставник это отрицал, заявляя о том, что он попросил губернатора отпустить его с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. А в начале марта место уволившегося Игоря Горячева занял подполковник медицинской службы Денис Чугайнов, до этого работавший начмедом Липецкого авиацентра.
14 1875
#Краснинская больница
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Комментарии (14)

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Гость

8 минут назад
социализм был эффективней капитализма, это ты правление шайки бандитов капитализмом называешь,кстати их корни из ссср растут
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ттт

35 минут назад
это как же надо было облздраву сильно любить этого "Игоря Горячева " что бы довести ситуацию вот до такого. Просто какая то нездешняя страсть ... Любовь зла, ....
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Все Путем вникуда

52 минуты назад
ничего себе!, . скоро будет создан медицинский спецназ и медгвардия
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социализм был эффективней капитализма

54 минуты назад
при буржуях за гроши никто работать не хочет. да и те не платят. все развалили со времён благополучного СССР, в котором были построены все районные больницы , которые работали отлично до эффективных.
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Всех главврачей надо проверить

56 минут назад
Конкретно по квиткам о. Выплатах , включая ,как получает бухгалтерия и все остальные сопутствующие структуры и самих руководителей за месяц и по итогам года .
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митьки

сегодня, 13:55
Какой смысл было так по хамски себя вести с людьми? ЗАСТАВЛЯЛИ СВЕРХУ! Лебедянская агломерация обуяла и без того буйную голову и при попытке выслужиться чуть безжалостно не истребили районную больницу. Будем надеяться пронесло, полковник восстановит. Но вопросы к буйным головам остаются.
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))))

сегодня, 13:39
Арач, остальное главврачу и облздраву. А ты думал, всё тому, кто работает? Наивный!
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Арач

сегодня, 13:32
О каких 4 миллионах идет речь.еле еле 1.5 милл
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ничего себе!

сегодня, 12:57
Название то какое придумали ,медицинский десант! ВДВ отдыхает!Предлагаю обьединить день ВДВ и мед. десант Липецка и праздновать в один день!
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Липецкая РБ

сегодня, 12:24
К нам бы какая проверка приехала! Ужаснулись бы!
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