После побоища в кафе «Сказка» с участием депутата сельсовета полиция возбудила два уголовных дела

Пьяный новогодний дебош в кафе «Сказка» закончился возбуждением двух уголовных дел полицией и еще одним, которое в ближайшем будущем может возбудить Следственный комитет в отношении депутата Становлянского сельсовета от КПРФ Дмитрия Леденева.

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