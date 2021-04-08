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После побоища в кафе «Сказка» с участием депутата сельсовета полиция возбудила два уголовных дела
Пьяный новогодний дебош в кафе «Сказка» закончился возбуждением двух уголовных дел полицией и еще одним, которое в ближайшем будущем может возбудить Следственный комитет в отношении депутата Становлянского сельсовета от КПРФ Дмитрия Леденева.
- В производстве отдела МВД РФ по Становлянскому району находится уголовное дело, возбужденное по части первой статьи 119 УК РФ в отношении жителя Ельца, 33-летнего мужчины, который 28 декабря 2020 года в ходе конфликта угрожал 41-летнему жителю села Становое убийством. Также возбуждено по событиям 28 декабря еще одно уголовное дело - по пункту «в» части второй статьи 115-й УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия») в отношении 34-летнего жителя Станового, который нанес телесные повреждения 41-летнему жителю села Становое, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Полиция не сообщает имен, но ясно одно: 41-летним потерпевшим по этим двум делам проходит депутат Становлянского сельсовета от КПРФ Дмитрий Леденев. В феврале Леденев заявил, что пострадал в конфликте в «Сказке», что на него с ножом бросался отдыхающий из другой компании, что его ударили по голове бутылкой, от чего он получил рваную рану и сотрясение мозга. Так что по возбужденным полицией делам депутат проходит как пострадавший.
Однако по линии Следственного комитета события в «Сказке» выглядят иначе.
- По заявлению жительницы села Становое продолжается доследственная проверка получения телесных повреждений в кафе. Женщина провела 21 день на больничном, куда попала, по ее словам, после того, как ее в голову ударил депутат Становлянского сельского совета. Потерпевшая выписана, и сейчас экспертным путем устанавливается причиненный ее здоровью вред, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Напомним, что рассказала GOROD48 эта женщина, мать четверых детей Анастасия Полякова, которую по ее словам, на новогоднем корпоративе едва не сделал инвалидом депутат Дмитрий Леденев. Анастасия Полякова утверждает, что вечером 28 декабря она с мужем и их друзья пришли на новогодний корпоратив в кафе «Сказка», где за двумя сдвинутыми столиками в этот же вечер встречала Новый год другая группа людей. В полночь между компаниями вспыхнул конфликт, переросший в драку, в которой участвовал даже слабый пол. Когда, по словам Анастасии, ей в волосы вцепилась родственница депутата и почти уложила на пол, ее в голову «с носка» ударил Дмитрий Леденев (побоище попало на записи камеры видеонаблюдения).
В обкоме КПРФ от своего депутата дистанцировались.
- Дмитрий Леденев - формально не член КПРФ. Поэтому если в отношении него возбудят уголовное дело и оно дойдет до суда, а суд признает его вину - но об этом рано говорить - то не мы, а сельсовет лишит его депутатского мандата, - прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
Олег
Александр
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