За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 153 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 20 632 случая новой коронавирусной инфекции, 16 647 человек выздоровели, 366 человек умерли, 3 619 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 939 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 680 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 149 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 69 заболевших, на втором Грязинский район — 25, на третьем Усманский район — 20. В Добринском районе — 12, в Тербунском районе — 9, в Хлевенском районе — 6, в Воловском районе — 3, в Ельце, Задонском, Лебедянском, Лев-Толстовском и Липецком районах — по одному заболевшему.