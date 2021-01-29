Коронавирус

22 минуты назад

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 153 человека

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#коронавирус
За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 153 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 20 632 случая новой коронавирусной инфекции, 16 647 человек выздоровели, 366 человек умерли, 3 619 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 939 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 680 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 149 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 69 заболевших, на втором Грязинский район — 25, на третьем Усманский район — 20. В Добринском районе — 12, в Тербунском районе — 9, в Хлевенском районе — 6, в Воловском районе — 3, в Ельце, Задонском, Лебедянском, Лев-Толстовском и Липецком районах — по одному заболевшему.
196
#коронавирус

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