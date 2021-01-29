Происшествия

17 минут назад

Пропавшую 27 января 17-летнюю липчанку нашли

2 400
#пропавшие без вести
Пропавшую 27 января 17-летнюю липчанку нашли

Она была у знакомых.

Напомним, 27 января около 19:30 в Липецке ушла из дома 17-летняя девушка. Она найдена.

- Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение девушки - она была у знакомых, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - В настоящее время девушка уже передана родителям.
2 400
#пропавшие без вести

Комментарии (2)

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Алкан с ЛТЗ

5 минут назад
Надоело одно и то же. Погуляла и пришла , а столько понтов с пропажей...Только полицию отвлекают от работы!
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Капитан

7 минут назад
Пообщалась с кем нужно и занялась чем нужно , зачем говорить родителям они не отпустят.
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