Пропавшую 27 января 17-летнюю липчанку нашли

Она была у знакомых.

Напомним, 27 января около 19:30 в Липецке ушла из дома 17-летняя девушка. Она найдена.



- Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение девушки - она была у знакомых, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - В настоящее время девушка уже передана родителям.