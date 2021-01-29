Происшествия
17 минут назад
Пропавшую 27 января 17-летнюю липчанку нашли
Она была у знакомых.
Напомним, 27 января около 19:30 в Липецке ушла из дома 17-летняя девушка. Она найдена.
- Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение девушки - она была у знакомых, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - В настоящее время девушка уже передана родителям.
- Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение девушки - она была у знакомых, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - В настоящее время девушка уже передана родителям.
Алкан с ЛТЗ
Капитан