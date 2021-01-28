В Польше протестуют против запрета абортов

В Польше вступил в силу почти полный запрет абортов. Теперь прерывание беременности разрешается только после изнасилования, инцеста или в случае угрозы жизни матери.





В воскресенье разного рода демонстрации и акции перенеслись с улиц в костелы, дошло до прерывания богослужений и столкновений с полицией. В понедельник протестующие заблокировали движение на дорогах Варшавы и десятков других городов по всей стране.



Законодательство об абортах всегда считалось в Польше одним из самых суровых в Европе. А сейчас страна и вовсе вышла в "лидеры". Протесты нарастают, запрет абортов называют войной с женщинами, ментальным средневековьем в XXI веке, нарушением прав человека, приговором для Польши.



Власти страны опубликовали накануне вечером в "Официальном вестнике" решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. После чего по стране прокатилась волна массовых протестов.



Ранее правительство Польши откладывало публикацию принятого 22 октября 2020 года Конституционным судом решения о запрете абортов, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. Накануне оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется конституцией Польши.



Уточняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.



После этого сотни участников акции вечером собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.



От здания суда разросшаяся по данным организаторов до нескольких тысяч толпа отправилась маршем центральными улицами города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью протестующих была штаб-квартира правящей в республике партии "Закон и справедливость". Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции.



"Бесплатные аборты для всех по требованию", "Свобода выбора вместо террора", "Аборт - это право, а не привилегия" - скандируют митингующие на своих транспарантах. Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.



С просьбой к суду рассмотреть соответствие конституции вопроса абортов по причине патологии плода обратилась группа депутатов парламента, которые считают, что евгенические аборты — это неуважение к норме о защите человеческой жизни. Они утверждают, что статья 30 Конституции Польши декларирует право на жизнь человеку на всех этапах его развития, включая пренатальный от момента зачатия. Конституционный суд поддержал их позицию. Противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь. Небывалые акции протеста проходят в Польше после принятия закона о запрете абортов, - передает ТАСС В воскресенье разного рода демонстрации и акции перенеслись с улиц в костелы, дошло до прерывания богослужений и столкновений с полицией. В понедельник протестующие заблокировали движение на дорогах Варшавы и десятков других городов по всей стране.Законодательство об абортах всегда считалось в Польше одним из самых суровых в Европе. А сейчас страна и вовсе вышла в "лидеры". Протесты нарастают, запрет абортов называют войной с женщинами, ментальным средневековьем в XXI веке, нарушением прав человека, приговором для Польши.Власти страны опубликовали накануне вечером в "Официальном вестнике" решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. После чего по стране прокатилась волна массовых протестов.Ранее правительство Польши откладывало публикацию принятого 22 октября 2020 года Конституционным судом решения о запрете абортов, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. Накануне оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется конституцией Польши.Уточняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.После этого сотни участников акции вечером собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.От здания суда разросшаяся по данным организаторов до нескольких тысяч толпа отправилась маршем центральными улицами города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью протестующих была штаб-квартира правящей в республике партии "Закон и справедливость". Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции."Бесплатные аборты для всех по требованию", "Свобода выбора вместо террора", "Аборт - это право, а не привилегия" - скандируют митингующие на своих транспарантах. Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.С просьбой к суду рассмотреть соответствие конституции вопроса абортов по причине патологии плода обратилась группа депутатов парламента, которые считают, что евгенические аборты — это неуважение к норме о защите человеческой жизни. Они утверждают, что статья 30 Конституции Польши декларирует право на жизнь человеку на всех этапах его развития, включая пренатальный от момента зачатия. Конституционный суд поддержал их позицию. Противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь.