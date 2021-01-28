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Разгромивший подъезд в 15-м микрорайоне хулиган найден

7 1233
#хулиганство
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Разгромивший подъезд в 15-м микрорайоне хулиган найден

Молодой человек был пьян.

Напомним, 22 января в липецких соцсетях  появились два ролика, снятых камерами видеонаблюбдения дома №39 в 15-м микрорайоне. Там сорвали ящики со стены и раскидали около дома, согнули шлагбаум.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, хулиган из 15-го микрорайона установлен. Им оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. На него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Со слов самого молодого человека, к такому поведению его подтолкнули личный конфликт и состояние алкогольного опьянения.


7 1233
#хулиганство
2

Комментарии (7)

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рол

15 минут назад
Посадить его суток на 15, пусть подумает. И еще надо записать видео с извинениями.
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123

25 минут назад
С пьяного спрос вдвойне
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Сергей

28 минут назад
Не надо беспокоиться, криминал есть. Пусть отвечает за свои поступки. Такое спускать нельзя.
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И это будет уроком для таких.

29 минут назад
Выделить этим деятелем метлу, ведром тряпкой и пусть по работают дворниками и уборщиками подъезда пол годика в пользу государства. И при этом контролировать за каждое замечания продлевать срок отработки. А не какие штрафы не заменят и не переубедят их. Только не посильным трудом они загладят этот инцидент.
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житель

33 минуты назад
Девчуля с ним,явная малолетка.
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Урка

37 минут назад
Этого ранее судимого немедленно посадить на бутылку
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Не надо беспокоиться

40 минут назад
Нет тут никакого криминала
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