Происшествия
сегодня, 09:09
Разгромивший подъезд в 15-м микрорайоне хулиган найден
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Молодой человек был пьян.
Напомним, 22 января в липецких соцсетях появились два ролика, снятых камерами видеонаблюбдения дома №39 в 15-м микрорайоне. Там сорвали ящики со стены и раскидали около дома, согнули шлагбаум.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, хулиган из 15-го микрорайона установлен. Им оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. На него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Со слов самого молодого человека, к такому поведению его подтолкнули личный конфликт и состояние алкогольного опьянения.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, хулиган из 15-го микрорайона установлен. Им оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. На него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Со слов самого молодого человека, к такому поведению его подтолкнули личный конфликт и состояние алкогольного опьянения.
7 1233
рол
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Сергей
И это будет уроком для таких.
житель
Урка
Не надо беспокоиться