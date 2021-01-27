ЛГЭК присоединилась к прививочной кампании от коронавируса

- С начала действия пандемии в нашей компании действует комплекс мер по предотвращению коронавирусной инфекции. Каждый день проходят совещания оперативного штаба по коронавирусу.

Мы носим маски и перчатки, перед началом работы более тысячи человек проходят термометрию, все переговоры проходят в формате видеоконференции, два раза в месяц проводится дезинфекция помещений (более 15 тыс.кв.м) и ежедневно более 140 единиц транспорта. Прием граждан проходит в онлайн режиме. Но даже эти меры не позволяют полностью искоренить вирус. Работники АО «ЛГЭК» находятся в группе риска, от нашей работы зависит жизнеобеспечение города, мы не можем позволить себе болеть. Именно поэтому мы участвуем в вакцинации, - прокомментировал генеральный директор АО «ЛГЭК» Константин Драчук.

Сегодня вакцину от коронавирусной инфекции ввели более 100 сотрудникам компании ЛГЭК. Завтра вакцинируют еще 100 специалистов. По согласованию с региональным Роспотребнадзором и управлением здравоохранения Липецкой области прививочный пункт оборудовали в здании компании на пл. Петра Великого, 4а. Вакцинация проводится отечественной двухвекторной вакциной "Спутник V".

Здоровье работников перед вакцинацией проверяют. Медицинский осмотр непосредственно перед получением прививки проводят врачи городской поликлиники № 1. В случае отсутствия противопоказаний работник энергетической компании прививается.

Процесс вакцинации организован таким образом, чтобы не создавать очередей. Все желающие записались заранее, списки были направлены в областное управление здравоохранения. Теперь их ждёт второй этап введения вакцины в середине февраля.

Иммунизацию смогут пройти все работники АО «ЛГЭК», не имеющие противопоказаний к ней. Прививку не рекомендуют делать сотрудникам с симптомами ОРВИ, беременным, тем, кто уже переболел коронавирусом.

- Прививка прошла отлично, даже укола не чувствовала, место укола пока не болит. Я не боялась, потому что не хочу болеть, - отметила директор по административным и социальным вопросам Светлана Комракова.



PR

