Бизнес

сегодня, 14:26

ЛГЭК присоединилась к прививочной кампании от коронавируса

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ЛГЭК присоединилась к прививочной кампании от коронавируса
- С начала действия пандемии в нашей компании действует комплекс мер по предотвращению коронавирусной инфекции. Каждый день проходят совещания оперативного штаба по коронавирусу.

Мы носим маски и перчатки, перед началом работы более тысячи человек проходят термометрию, все переговоры проходят в формате видеоконференции, два раза в месяц проводится дезинфекция помещений  (более 15 тыс.кв.м) и ежедневно более 140 единиц транспорта. Прием граждан проходит в онлайн режиме. Но даже эти меры не позволяют полностью искоренить вирус. Работники АО «ЛГЭК» находятся в группе риска, от нашей работы зависит жизнеобеспечение города, мы не можем позволить себе болеть. Именно поэтому  мы участвуем в вакцинации, - прокомментировал генеральный директор АО «ЛГЭК» Константин  Драчук.

Сегодня вакцину от коронавирусной инфекции ввели более 100 сотрудникам  компании  ЛГЭК. Завтра вакцинируют еще 100 специалистов. По согласованию с региональным Роспотребнадзором и управлением здравоохранения Липецкой области прививочный пункт оборудовали в здании компании на пл. Петра Великого, 4а. Вакцинация проводится отечественной двухвекторной вакциной "Спутник V".

Здоровье работников перед вакцинацией проверяют. Медицинский осмотр непосредственно перед получением прививки  проводят врачи  городской поликлиники № 1. В случае отсутствия противопоказаний работник энергетической компании  прививается.

Процесс вакцинации организован таким образом, чтобы не создавать очередей. Все желающие записались заранее, списки были направлены в областное управление здравоохранения. Теперь их ждёт второй этап введения вакцины в середине февраля.

Иммунизацию смогут пройти все работники АО «ЛГЭК», не имеющие противопоказаний к ней. Прививку не рекомендуют делать сотрудникам с симптомами ОРВИ, беременным, тем, кто уже переболел коронавирусом.  

- Прививка прошла отлично, даже укола не чувствовала, место укола пока не болит. Я не боялась, потому что  не хочу болеть, - отметила  директор по административным и социальным вопросам Светлана Комракова.

PR

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