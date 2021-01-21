В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили

Минэкономразвития изучает возможность отменить либо снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.





Такая мера — вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу. Эта практика уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном уровне, уточнил представитель министерства.



Сегодня размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и ставки, установленной в каждом конкретном регионе. Так, в Москве для машин мощностью до 100 л.с. ставка составляет 12 рублей с 1 л.с., от 100 до 125 л.с. — 25 рублей, от 125 до 150 л.с. — 35 рублей и так далее вплоть до 150 рублей для авто с мотором мощностью более 250 л.с. Налог выплачивается раз в год.



Минэкономразвития также предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей. Точный перечень мер в ведомстве не уточнили.

