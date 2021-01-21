59 минут назад
В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
Минэкономразвития изучает возможность отменить либо снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Сегодня размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и ставки, установленной в каждом конкретном регионе. Так, в Москве для машин мощностью до 100 л.с. ставка составляет 12 рублей с 1 л.с., от 100 до 125 л.с. — 25 рублей, от 125 до 150 л.с. — 35 рублей и так далее вплоть до 150 рублей для авто с мотором мощностью более 250 л.с. Налог выплачивается раз в год.
Минэкономразвития также предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей. Точный перечень мер в ведомстве не уточнили.