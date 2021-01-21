В Липецкой области потеплеет сразу до +3

В ночь с 21 на 22 января с прохождением через территорию Липецкой области теплого фронта обширного циклона с Атлантики повсеместно ожидаются снег и метель.

Днем 22 января и в последующие двое суток погода будет теплой, без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 января – 4 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы, 23-24 января – 2-4 градуса тепла, что на 12-14 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью снег, местами метель, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.

