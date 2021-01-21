Погода в Липецке

сегодня, 17:06

В Липецкой области потеплеет сразу до +3

3 807
#потепление
1
В Липецкой области потеплеет сразу до +3

В ночь с 21 на 22 января с прохождением через территорию Липецкой области теплого фронта обширного циклона с Атлантики повсеместно ожидаются снег и метель.

Днем 22 января и в последующие двое суток погода будет теплой, без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 января – 4 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы, 23-24 января – 2-4 градуса тепла, что на 12-14 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью снег, местами метель, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. 

День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.  
3 807
#потепление
1

Комментарии (3)

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Алкаш

22 минуты назад
Жара. Июнь. Можно на пляж идти.
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Ура

59 минут назад
Ни снега, ни холода не будет, 23 января хоть погуляем!
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Александр Киянский

сегодня, 17:17
В Хлевном пурга ужас метет.
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