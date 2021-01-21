Происшествия

44 минуты назад

Полицейские задержали похитителя чемодана

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#кража
Полицейские задержали похитителя чемодана

Житель Лев-Толстовского района выпил в кафе и не заметил, как украли его чемодан.

19 января в дежурную часть УМВД России по Липецку с заявлением о краже чемодана обратился 36-летний житель Лев-Толстовского района. Мужчина рассказал, что приехал в Липецк для того, чтобы отправиться в командировку в другой город. Располагая лишним временем, он решил посидеть в кафе. Выпив, лев-толстовец не заметил, как украли его чемодан, в котором находились личные вещи, планшет и кошелек с 18 000 рублей.

- По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего подозреваемого в краже. У него нашли украденный чемодан, - сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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#кража

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