Полицейские задержали похитителя чемодана

Житель Лев-Толстовского района выпил в кафе и не заметил, как украли его чемодан.

19 января в дежурную часть УМВД России по Липецку с заявлением о краже чемодана обратился 36-летний житель Лев-Толстовского района. Мужчина рассказал, что приехал в Липецк для того, чтобы отправиться в командировку в другой город. Располагая лишним временем, он решил посидеть в кафе. Выпив, лев-толстовец не заметил, как украли его чемодан, в котором находились личные вещи, планшет и кошелек с 18 000 рублей.



- По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего подозреваемого в краже. У него нашли украденный чемодан, - сообщает пресс-служба областного УМВД.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

