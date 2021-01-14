Общество

сегодня, 13:56

Автомобилистов оштрафовали за новогоднюю фотосессию

12 1423
#нарушение ПДД #фотосессия
3
Автомобилистов оштрафовали за новогоднюю фотосессию

Приятели устроили ее своим автомобилям, паркуясь у новогодней иллюминации на пешеходных дорожках.

Полиция установила тех автомобилистов, которые устроили скандальную фотосессию в Липецке. В середине декабря в Instagram появилась целая серия снимков, сделанных возле новогодней иллюминации. Фотосессия была устроена двум иномаркам - «KIA Сeed » и «KIA Rio». Машины были поставлены на тротуарах под праздничными огнями. Оказалось, что скандальную фотосессию своим «ласточкам» устроили приятели-соседи.

- В отношении двух жителей Липецка — 23-летнего водителя «KIA Rio» и 25-летнего водителя «KIA Сeed» были составлены протоколы по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Каждому из нарушителей выписан штраф по 1 000 рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Добавим, что это максимальная санкция за подобное нарушение.
12 1423
#нарушение ПДД #фотосессия
3

Комментарии (12)

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Инкогнито

16 минут назад
Ну никто же не побил декорации, никто не умер ! Лучше бы реально преступников искали бы и наказывали бы
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отпетушитель

18 минут назад
А почему номера не показываете . пусть город знает своих героев
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Зато

19 минут назад
Как красивооо!!!
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Ответ

19 минут назад
Лучше искали бы реальных вандалов, и их штрафловали бы на 500 штук !!!
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МестныйЯ

26 минут назад
Житель, за то, что нашим борзым автомобилистам стало привычно и обыденно - парковка автомобилей на пешеходных дорогах и местах, не предназначенных для парковки.
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Олег

30 минут назад
Метель, какая у Вас улица? Что Вы написали в ГИБДД и что они ответили?
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Житель

36 минут назад
А за что? Бред какой-то!
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Может

44 минуты назад
Они голубки.
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Ваш тренер

44 минуты назад
Маловато будет...
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Надежда.

50 минут назад
Немного пожурили.
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