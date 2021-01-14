Общество
сегодня, 13:56
Автомобилистов оштрафовали за новогоднюю фотосессию
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Приятели устроили ее своим автомобилям, паркуясь у новогодней иллюминации на пешеходных дорожках.
Полиция установила тех автомобилистов, которые устроили скандальную фотосессию в Липецке. В середине декабря в Instagram появилась целая серия снимков, сделанных возле новогодней иллюминации. Фотосессия была устроена двум иномаркам - «KIA Сeed » и «KIA Rio». Машины были поставлены на тротуарах под праздничными огнями. Оказалось, что скандальную фотосессию своим «ласточкам» устроили приятели-соседи.
- В отношении двух жителей Липецка — 23-летнего водителя «KIA Rio» и 25-летнего водителя «KIA Сeed» были составлены протоколы по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Каждому из нарушителей выписан штраф по 1 000 рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Добавим, что это максимальная санкция за подобное нарушение.
- В отношении двух жителей Липецка — 23-летнего водителя «KIA Rio» и 25-летнего водителя «KIA Сeed» были составлены протоколы по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Каждому из нарушителей выписан штраф по 1 000 рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Добавим, что это максимальная санкция за подобное нарушение.
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Комментарии (12)
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Инкогнито
отпетушитель
Зато
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МестныйЯ
Олег
Житель
Может
Ваш тренер
Надежда.