Происшествия
43 минуты назад
Бахвальство в Instagram грозит липчанину штрафом
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Водитель выложил в соцсети снимок с припаркованной на пешеходной дорожке машиной.
В липецком сегменте Instagram появился снимок на фоне арки желаний в сквере Ворошилова. В праздничном убранстве города позирует не человек, а …автомобиль.
Полиция Липецка организует проверку по факту публикации. Если снимок – не фотомонтаж, владельцу машины грозит административная ответственность.
- На данный момент усматривается административное нарушение в части соблюдения правил парковки. Если в ходе проверки факт подтвердится, то владельцу автомобиля грозит административная ответственность, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.
Размер штрафа за стоянку на тротуаре устанавливается ст. 12.19 КоАП. Он составляет 1 000 рублей.
Полиция Липецка организует проверку по факту публикации. Если снимок – не фотомонтаж, владельцу машины грозит административная ответственность.
- На данный момент усматривается административное нарушение в части соблюдения правил парковки. Если в ходе проверки факт подтвердится, то владельцу автомобиля грозит административная ответственность, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.
Размер штрафа за стоянку на тротуаре устанавливается ст. 12.19 КоАП. Он составляет 1 000 рублей.
4 1199
Человек
Ольга
Лена
Милая Оксана
дед
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Да уж !
Эх
Липчанин