Происшествия

43 минуты назад

Бахвальство в Instagram грозит липчанину штрафом

4 1199
#нарушение ПДД
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Бахвальство в Instagram грозит липчанину штрафом

Водитель выложил в соцсети снимок с припаркованной на пешеходной дорожке машиной.

В липецком сегменте Instagram появился снимок на фоне арки желаний в сквере Ворошилова. В праздничном убранстве города позирует не человек, а …автомобиль.

Полиция Липецка организует проверку по факту публикации. Если снимок – не фотомонтаж, владельцу машины грозит административная ответственность.

- На данный момент усматривается административное нарушение в части соблюдения правил парковки. Если в ходе проверки факт подтвердится, то владельцу автомобиля грозит административная ответственность, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Размер штрафа за стоянку на тротуаре устанавливается ст. 12.19 КоАП. Он составляет 1 000 рублей.
4 1199
#нарушение ПДД
1

Комментарии (9)

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Человек

8 минут назад
Да красиво стоит, людей вокруг нет, в ТЦ даже авто стоят, и какой он мажор на сиде, не смешите!
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Ольга

20 минут назад
Какой мажор?)))На киа убогой. Хотя для Липецка может и мажор))
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Лена

23 минуты назад
Знаю этого пупсика,у него мама в администрации работает.
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Милая Оксана

25 минут назад
Вот интересно а за что штраф? Ночь, пешеходов нет, стоит машина, сфоткал и че, преступление? Штраф за то что живёшь?
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дед

28 минут назад
Вот что смартфоны с людьми делают.
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Гость

32 минуты назад
Я думаю за мальчика родители оплатят!!!а так гос номер мажора в студию!!!!
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Да уж !

33 минуты назад
Наше общество деградирует все сильнее и сильнее .Моральные дегенераты на подобие этого автора пытаются подобными выходками показать свое превосходство над иже себе подобными.!
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Эх

34 минуты назад
дЭбыл
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Липчанин

38 минут назад
Правильно, мамкиных сынков давно пора пристегнуть. Еще и хвалятся нарушением. Полная деградация поколения.
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