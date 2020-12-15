Бахвальство в Instagram грозит липчанину штрафом

Водитель выложил в соцсети снимок с припаркованной на пешеходной дорожке машиной.

В липецком сегменте Instagram появился снимок на фоне арки желаний в сквере Ворошилова. В праздничном убранстве города позирует не человек, а …автомобиль.



Полиция Липецка организует проверку по факту публикации. Если снимок – не фотомонтаж, владельцу машины грозит административная ответственность.



- На данный момент усматривается административное нарушение в части соблюдения правил парковки. Если в ходе проверки факт подтвердится, то владельцу автомобиля грозит административная ответственность, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.



Размер штрафа за стоянку на тротуаре устанавливается ст. 12.19 КоАП. Он составляет 1 000 рублей.