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В Липецкой области слабый снег, днем до -9

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#похолодание
В Липецкой области слабый снег, днем до -9
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, слабый снег пройдет лишь местами. 13 и 14 февраля территория региона попадет под влияние южного циклона, который принесет снег – местами сильный, метель с порывами ветра до 18 м/сек, на дорогах возможны снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что чуть выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами слабый снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов мороза, днем будет от 4 до 9 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, слабый снег. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 

День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.  
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#похолодание

Комментарии (1)

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Я проспал месяц?

19 минут назад
13 и 14 февраля территория региона попадет под влияние южного циклона, который принесет снег
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