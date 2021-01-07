Происшествия
сегодня, 00:05
У главной новогодней ёлки Липецка произошло серьезное ДТП
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Автомобиль врезался в столб на площади Петра
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В двенадцатом часу ночи 6 января на площади Петра Великого, неподалеку от главной ёлки Липецка автомобиль, двигавшийся в сторону площади Революции на полном ходу выскочил на пешеходную часть дороги и врезался в столб. От удара авто отбросило на противоположную сторону дороги.
К автомобилю с пострадавшими бросилось много народа. "Скорая" приехала на место происшествия быстро. По предварительным данным серьезно пострадал водитель. На месте происшествия работают медики.
К автомобилю с пострадавшими бросилось много народа. "Скорая" приехала на место происшествия быстро. По предварительным данным серьезно пострадал водитель. На месте происшествия работают медики.
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