Происшествия

сегодня, 00:05

У главной новогодней ёлки Липецка произошло серьезное ДТП

1279
#ДТП
6

Автомобиль врезался в столб на площади Петра

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В двенадцатом часу ночи 6 января на площади Петра Великого, неподалеку от главной ёлки Липецка автомобиль, двигавшийся в сторону площади Революции на полном ходу выскочил на пешеходную часть дороги и врезался в столб. От удара авто отбросило на противоположную сторону дороги.

К автомобилю с пострадавшими бросилось много народа. "Скорая" приехала на место происшествия быстро. По предварительным данным серьезно пострадал водитель. На месте происшествия работают медики.
1279
#ДТП
6

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