Общество

24 минуты назад

Евгения Уваркина рассказала о планах создания крупнейшего в стране тематического парка развлечений

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#парк развлечений #итоги года
Евгения Уваркина рассказала о планах создания крупнейшего в стране тематического парка развлечений

Для амбициозного проекта уже найден инвестор. Также глава Липецка надеется спасти трамвай. 

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина и председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев провели традиционный предновогодний брифинг.

Прошедший год был, по словам Евгении Уваркиной, непростым. Из-за коронавирусных ограничений на работу бизнеса городской бюджет недополучил 250 млн рублей, хотя весной чиновникам казалось, что казна потеряет полмиллиарда. Муниципалитет сумел сэкономить за счёт сокращения трат 72 млн рублей.

Говоря о национальных проектах, мэр коротко рассказала о главных событиях уходящего года. Так, наконец-то была введена в эксплуатацию школа на улице 50 лет НЛМК, которую начали строить ещё в 2017-м. Введены в эксплуатацию три детских сада (последний из них откроют завтра). В эксплуатацию сданы проспект Победы, который расширяли два года (по ходу строительства проект не раз меняли) и улица Баумана. Евгения Уваркина заметила, что по проспекту Победы подрядчику был сделан ряд замечаний, над которыми он будет работать уже за свой счёт в 2021 году (реновация проспекта в 2019-2020 годах обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей). Расширен мост у поселка Новая Жизнь. Отремонтированы два десятка городских дорог, в том числе в частном секторе. 436 липчан переселены в новые квартиры. Чтобы не терять бюджетные средства на закупке жилья для тех, кто пока живёт в ветхом и аварийном, в микрорайоне «Европейский» для будущих переселенцев начали строить многоэтажку.

84 млн рублей освоены на реконструкции парка Победы, 34 миллиона из них - средства частных инвесторов. По сути, все парки города за три последних года обновлены. 

- 25 миллионов рублей потрачено в этом году на ремонт 200 дворов во всех 36 избирательных округах города. В целом, необходимо изменить в положительную сторону облик города. Для этого начата работа над комплексным благоустройством 17 главных улиц - каждая из них обзаведется ахитектрно-градостроительным паспортом, - отметила глава Липецка.

Главным строительным проектом 2021 года станет реновация улицы 50 лет НЛМК. Проект, по мнению главы Липецка, вышел на славу, так как учитывал мнение разных групп общественников. Особое внимание уделено монтажу ливневой канализации, которая наконец-то появится на дороге по этой улице, пешеходной инфраструктуре, велодорожкам. Бюджет развития следующего года - 744 млн рублей. На эти деньги будут отремонтированы полтора десятка дорог, построен детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Евгения Уваркина заявила, что растягивать Липецк в ширину неэффективно. Поэтому начата работа по разработке нового Генплана города. Новые жилые массивы появятся на улицах Спиртозаводской в Левобережье, Радиаторной в центре города, Нестерова-Качалова (между Быхановым садом и железнодорожным вокзалом). Евгения Уваркина ждёт инвестора, который заявил о желании построить между т.н. «взлеткой» и улицей Маяковского тематический парк развлечений федерального уровня «Петропарк». Глава Липецка не оставляет желания построить на реке Воронеж у Зелёного острова федеральный центр по занятиям водными видами спорта. Сбербанк желает стать инвестором реновации фонтана на площади перед ДС «Звёздный» (зимой он будет трансформироваться в каток). Будут сделаны попытки привлечь федеральные средства в развитие трамвая. 

Спикер горсовета Александр Афанасьев главным событием года назвал пандемию коронавируса. По его словам, депутаты горсовета откликнулись на беду организацией волонтерского движения, оказывающего помощь средствами индивидуальной защиты врачам, продуктами питания - социально незащищённому населению. Сейчас парламентарии думают над тем, как обеспечить медиков ковидных госпиталей горячим питанием. Ещё один итог года - избрание горсовета шестого созыва, который, по сути, стал однопартийным. Спикер заявил, что при этом горсовет высокопрофессиональный, способный взять на себя ответственность за происходящее в Липецке.

17 678
#парк развлечений #итоги года

Комментарии (17)

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1

2 минуты назад
В Пипецке были и фонтанычи и бордюрычи, а теперь парковщица, кто во что горазд...
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Местный житель

2 минуты назад
То фонтаны . Теперь катки и парки. Да что ж Липецку так везёт.
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Простой липецкий нищий

3 минуты назад
Инстраграммчик почИтывать надо !, у тебя случайно лишний миллиончик не завалялся?!))))
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Для

4 минуты назад
Несмеяна, присоединяюсь полностью. Какой-то культмассовый сектор! Вместо развития производства и создания рабочих мест с нормальной зарплатой!
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Инстраграммчик почИтывать надо !

5 минут назад
депутаты горсовета откликнулись на беду организацией волонтерского движения . ПРАВДА ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЁТ !
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Работяга

6 минут назад
Создай рабочие места, чтоб люди получали нормальные зарплаты и не отправлялись в другие регионы на вахты. Чтоб заработать и прожить а не стоять с протянутой рукой, какие зарплаты в Липецке и можно на неё посещать твои парки? Почему на этот беспредел молчит глава?
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Простой липецкий нищий

6 минут назад
Один фонтаны очень любил... другая парки любит... правда и о фонтане у Звездного тоже мечтает с катком.... Очень удобно на это деньги осваивать.... А тем временем людям жрать нечего!
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Инстраграммчик почИтывать надо !

6 минут назад
Спикер горсовета Александр Афанасьев главным событием года назвал пандемию коронавируса. ,--- НУ НАДО ЖЕ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Инстраграммчик почИтывать надо !

7 минут назад
Простой липецкий нищий, СТАНЬ ПРОСТЫМ ЛИПЕЦКИМ МИЛЛИОНЕРОМ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Инстраграммчик почИтывать надо !

9 минут назад
УВАРКИНА : РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ , --жилые массивы--- Я УХОЖУ , УХОЖУ , КРАСИВО ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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