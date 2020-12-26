Общество

27 минут назад

Туман не уйдет из Липецка до ночи

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#туман #предупреждение #погода
Туман не уйдет из Липецка до ночи

Плохая видимость на дорогах сохранится в течение дня.

В течение субботы, 26 декабря, в Липецке и регионе сохранится гололед, туман с видимостью менее 500 м, на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Спасатели просят липчан быть предельно осторожными, в ом числе – при движении за рулем.

Туман является одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов. Он ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
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#туман #предупреждение #погода

Комментарии (1)

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сонный пожарник

19 минут назад
а когда нас наконец начнут спасать от никотиновой зависимости , ведь у нашей будки дым стоит такой ,что в разы гуще тумана
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