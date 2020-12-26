Туман не уйдет из Липецка до ночи

Плохая видимость на дорогах сохранится в течение дня.

В течение субботы, 26 декабря, в Липецке и регионе сохранится гололед, туман с видимостью менее 500 м, на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Спасатели просят липчан быть предельно осторожными, в ом числе – при движении за рулем.



Туман является одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов. Он ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.



Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

