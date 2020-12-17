Липецкая вечЁрка: пропавшая девочка, дом-призрак и задержание похитителей 3,5 миллионов рублей

Сегодня, 17 декабря, искали 15-летнюю липчанку, которая накануне ушла из ресторана, полицейские рассказали о спецоперации по задержанию злоумышленников, ограбивших «Мегаполис», а липчане пытаются узаконить квартиры купленные в доме, который нигде не числится.





По факту



Сотрудники липецкого управления уголовного розыска с поличным задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис торговой компании «Мегаполис».





Грабителей задержали недалеко от места преступления. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, а полицейские предполагают, что они причастны еще к нескольким подобным преступлениям.



Ни внушительная сумма, ни успешная спецоперация не впечатлили комментаторов GOROD48.



— К успеху шли, не фартануло, — написал Житель.



— На эти деньги парни хотели вакцину закупить для малоимущих, — предположил Адвокат.



— Это смутно мне напоминает год эдак 1990. СССР тогда пока еще не развалился, но все же, — написал Наблюдать.



— Наблюдатель, для полного сходства талонов на продукты не хватает, — ответил ему другой комментатор.



Двенадцать липецких семей уже много лет живут в постоянном страхе от того, что в любой момент



Как так получилось, ответить сейчас никто не может. Но жильцам дома от этого не легче. Застройщик построил многоэтажку в частном секторе, а жильцы купили доли в строении. Сейчас они с помощью мэрии пытаются узаконить через суд свои жилища.



— Невероятным образом в доме-призраке функционирует призрачная канализация, призрачный водопровод, электричество (очевидно беспроводные технологии Тесла) и даже (страшно подумать) газ!, но газ понятно — это народное достояние, доступное буквально каждому встречному и поперечном, — заметил комментатор.



— Спасибо Гулевскому, что при нём «Липецк порос вот такими многоэтажками». Сейчас таких жемчужин уже не строят. А при «народном» мэре Уваркиной частный сектор стал прирастать малоэтажками по 25 этажей, — высказался другой читатель. Больше суток полицейские и волонтеры ищут 15-летнюю Софью Симонову , которая накануне ушла из ресторана и пропала. На вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки, она была одета в разноцветную куртку.По факту исчезновения девочки региональный Следственный комитет проводит проверку.Сотрудники липецкого управления уголовного розыска с поличным задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис торговой компании «Мегаполис». Злоумышленники ворвались в компанию , связали охранника и, угрожая кассиру пистолетом, похитили два сейф-пакета с 3,5 миллиона рублей.Грабителей задержали недалеко от места преступления. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, а полицейские предполагают, что они причастны еще к нескольким подобным преступлениям.Ни внушительная сумма, ни успешная спецоперация не впечатлили комментаторов GOROD48.— К успеху шли, не фартануло, — написал Житель.— На эти деньги парни хотели вакцину закупить для малоимущих, — предположил Адвокат.— Это смутно мне напоминает год эдак 1990. СССР тогда пока еще не развалился, но все же, — написал Наблюдать.— Наблюдатель, для полного сходства талонов на продукты не хватает, — ответил ему другой комментатор.Двенадцать липецких семей уже много лет живут в постоянном страхе от того, что в любой момент их дом могут сравнять с землей , так как он построен без официального разрешения.Как так получилось, ответить сейчас никто не может. Но жильцам дома от этого не легче. Застройщик построил многоэтажку в частном секторе, а жильцы купили доли в строении. Сейчас они с помощью мэрии пытаются узаконить через суд свои жилища.— Невероятным образом в доме-призраке функционирует призрачная канализация, призрачный водопровод, электричество (очевидно беспроводные технологии Тесла) и даже (страшно подумать) газ!, но газ понятно — это народное достояние, доступное буквально каждому встречному и поперечном, — заметил комментатор.— Спасибо Гулевскому, что при нём «Липецк порос вот такими многоэтажками». Сейчас таких жемчужин уже не строят. А при «народном» мэре Уваркиной частный сектор стал прирастать малоэтажками по 25 этажей, — высказался другой читатель.