Общество

15 минут назад

В Липецке установят ещё две новогодние ёлки

1 150
#Новый год #елки
В Липецке установят ещё две новогодние ёлки

Новогодние деревья установят в парке Победы и на Соборной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 12-метровая ель появится в парке Победы. Монтаж конструкции планируют завершить уже к началу следующей недели Ёлка необычная – в металлической конструкции предусмотрены крепления для хвои. Поэтому специалисты собирают её значительно быстрее, нежели каркасные ели. Отличается и сама хвоя – в неё вплетено более 2,5 километров гирлянд, поэтому другая иллюминация не потребуются. Как только работы будут завершены, новогоднее дерево украсят – на ветви повесят порядка 500 золотых и красных шаров диаметром 15 и 20 сантиметров.
 
Ещё одно праздничное дерево, уже высотой 18 метров, появится на Соборной площади. Конструкция аналогичная той, что смонтируют в парке. Ветви ели украсят более четырёх километров гирлянд. Затем на них повесят около 600 серебристых и голубых шаров диаметром 20 и 25 сантиметров.
 
Ель, которую в предыдущие годы устанавливали на Соборной, пришла в негодность. А в парке Победы вообще никогда не было собственного праздничного дерева. Из-за пандемии город не мог позволить себе самостоятельно приобрести новые ёлки – средства бюджета перераспределили на более важные цели. Выйти из ситуации помогли предприниматели, они откликнулись на просьбу администрации и помогли подарить городу праздник.
 
Теперь к Новому году Липецк украсят не 27, как планировалось раньше, а 29 праздничных деревьев.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
1 150
#Новый год #елки

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Милая Оксана

1 минуту назад
Да хоть три! По барабану!
ответить

Еще в рубрике

Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года
#бюджет
4
Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года

50 минут назад

Общество
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды
#благоустройство
4
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды

53 минуты назад

Общество
Еще немного, еще чуть-чуть… Малый бизнес наводит красоту на проспекте Победы
#проспект Победы #благоустройство
4
Еще немного, еще чуть-чуть… Малый бизнес наводит красоту на проспекте Победы

сегодня, 12:43

Общество
12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить
#дольщики
35
12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить

сегодня, 11:28

Общество
В Липецкой области 164 класса перевели на дистанционное обучение
#карантин #школа #детский сад
3
В Липецкой области 164 класса перевели на дистанционное обучение

сегодня, 10:18

Общество
В Липецкой области самые дешевые гамбургеры
#цены #гамбургеры #статистика
22
В Липецкой области самые дешевые гамбургеры

сегодня, 09:44

Общество