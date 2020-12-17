В Липецке установят ещё две новогодние ёлки

Новогодние деревья установят в парке Победы и на Соборной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 12-метровая ель появится в парке Победы. Монтаж конструкции планируют завершить уже к началу следующей недели Ёлка необычная – в металлической конструкции предусмотрены крепления для хвои. Поэтому специалисты собирают её значительно быстрее, нежели каркасные ели. Отличается и сама хвоя – в неё вплетено более 2,5 километров гирлянд, поэтому другая иллюминация не потребуются. Как только работы будут завершены, новогоднее дерево украсят – на ветви повесят порядка 500 золотых и красных шаров диаметром 15 и 20 сантиметров.



Ещё одно праздничное дерево, уже высотой 18 метров, появится на Соборной площади. Конструкция аналогичная той, что смонтируют в парке. Ветви ели украсят более четырёх километров гирлянд. Затем на них повесят около 600 серебристых и голубых шаров диаметром 20 и 25 сантиметров.



Ель, которую в предыдущие годы устанавливали на Соборной, пришла в негодность. А в парке Победы вообще никогда не было собственного праздничного дерева. Из-за пандемии город не мог позволить себе самостоятельно приобрести новые ёлки – средства бюджета перераспределили на более важные цели. Выйти из ситуации помогли предприниматели, они откликнулись на просьбу администрации и помогли подарить городу праздник.



Теперь к Новому году Липецк украсят не 27, как планировалось раньше, а 29 праздничных деревьев.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

