Коронавирус

10 минут назад

В Липецкой области ещё 112 человек завершили лечение от COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области ещё 112 человек завершили лечение от COVID-19
За минувшие сутки в Липецкой области завершили лечение от коронавирусной инфекции 112 человек. Как сообщает областной оперштаб, в больницах находятся 1158 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще 1768 пациентов с лёгкой формой COVID-19 получают лечение на дому.

За последние сутки в регионе подтверждены 152 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 88
г. Елец - 28
Грязинский район - 6
Добринский район - 10
Добровский район - 1
Лебедянский район - 15
Липецкий район - 2
Хлевенский район - 1
Чаплыгинский район - 1.

Всего по данным оперштаба, на территории Липецкой области зарегистрированы 13433 случая новой коронавирусной инфекции, 10332 человека выздоровели, 175 человек умерли. 2926 — продолжают лечение. 

30
#коронавирус

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