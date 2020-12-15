В Липецкой области ещё 112 человек завершили лечение от COVID-19

За минувшие сутки в Липецкой области завершили лечение от коронавирусной инфекции 112 человек. Как сообщает областной оперштаб, в больницах находятся 1158 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще 1768 пациентов с лёгкой формой COVID-19 получают лечение на дому.



За последние сутки в регионе подтверждены 152 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 88

г. Елец - 28

Грязинский район - 6

Добринский район - 10

Добровский район - 1

Лебедянский район - 15

Липецкий район - 2

Хлевенский район - 1

Чаплыгинский район - 1.



Всего по данным оперштаба, на территории Липецкой области зарегистрированы 13433 случая новой коронавирусной инфекции, 10332 человека выздоровели, 175 человек умерли. 2926 — продолжают лечение.



