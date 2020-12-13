В частном секторе Липецка – отключения света

Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ.

14 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 30/4, 34/5, 36, 38, 38а, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой. Цистерна с водой подъедет к дому 40 по улице Циолковского.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18 по улице Моршанской, а также у жителей частного сектора улиц Ильича, Спартака, Лобачевского, С. Ковалевской, Докучаева, Целинной, Цимлянской, Партизанской.



С 09:00 до 17:00 обесточат частный сектор улиц Ракитной, Сокольской, Школьной, Кирова, Покровской, Жемчужной, Провинциальной, Листопадной.



Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.