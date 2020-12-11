Общество

сегодня, 13:01

За замерзающих стариков вступилась прокуратура

5 625
#тепло #"Квадра"
1
За замерзающих стариков вступилась прокуратура

Холод в квартирах липчан объяснили «системными нарушениями теплоснабжения» жилого массива в центре города.

Наша публикация «Семья липецких пенсионеров замерзает в квартире» стала причиной прокурорского реагирования.

Прокуратура Советского района Липецка организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан. Со слов пенсионеров, обратившихся по вопросу недостаточного теплоснабжения дома №63 по улице Интернациональная, проблемы с отоплением наблюдаются не в первый раз (температура в квартире пенсионеров опускалась до 12 градусов, что не соответствует нормам температурного режима для жилых помещений).

«Нарушение температурного режима в подающей линии водяной тепловой сети на входе в многоквартирные дома №№ 61, 63, 65 по улице Интернациональная и иных домов в данной районе на протяжении длительного времени свидетельствуют о системных нарушениях теплоснабжения. Прокуратурой района а адрес департамента ЖКХ администрации города Липецка внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства и принятии мер по повышению эффективности работы систем теплоснабжения. Кроме того, прокуратурой района продолжается проверка в отношении управляющей организации, обслуживающей данный дом, а также ресурсоснабжающей организации ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В случае выявления нарушений прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что вчера за замерзающих стариков вступился Следственный комитет, а в департаменте ЖКХ мэрии Липецка провели экстренное заседание, на котором все заинтересованные в разрешении проблемы стороны определились с необходимыми работами.
5 625
#тепло #"Квадра"
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

5 минут назад
это мороз -10 градусов...,а если 20-25????
ответить

)))))

11 минут назад
Гость., а итоги такие - сегодня у пол-города отключили тепло..... Смекайте теперь...
ответить

Да, уж

39 минут назад
Кто обращался в прокуратуру, тот знает ее заботу. Переписка завяжется на несколько лет.
ответить

Меня зовут Гиви...

55 минут назад
И что, так дали тепло и наказаны виновные? Одна констатация фактов.
ответить

Гость.

55 минут назад
Кто же виновен? Хотелось бы по результатам проверки прокуратурой и устранения неполадок с отоплением домов услышать на Вашем сайте итоги этой скандальной истории.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области открыли второй памятник героям Первой мировой войны
#памятник #первая мировая война
В Липецкой области открыли второй памятник героям Первой мировой войны

7 минут назад

Общество
Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе
#"Квадра" #тепло
5
Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе

26 минут назад

Общество
«Что вы тут наворочали?!»
#капитальный ремонт
9
«Что вы тут наворочали?!»

сегодня, 12:50

Общество
Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря
#проспект Победы #«зеленая волна»
7
Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря

сегодня, 12:02

Общество
В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопр...
#теплоснабжение
34
В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопр...

сегодня, 11:24

Общество
Недостроенное в Липецке казино никому не нужно
#казино #гостиница #торги
19
Недостроенное в Липецке казино никому не нужно

сегодня, 11:24

Общество