Общество
сегодня, 13:01
За замерзающих стариков вступилась прокуратура
Холод в квартирах липчан объяснили «системными нарушениями теплоснабжения» жилого массива в центре города.
Наша публикация «Семья липецких пенсионеров замерзает в квартире» стала причиной прокурорского реагирования.
Прокуратура Советского района Липецка организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан. Со слов пенсионеров, обратившихся по вопросу недостаточного теплоснабжения дома №63 по улице Интернациональная, проблемы с отоплением наблюдаются не в первый раз (температура в квартире пенсионеров опускалась до 12 градусов, что не соответствует нормам температурного режима для жилых помещений).
«Нарушение температурного режима в подающей линии водяной тепловой сети на входе в многоквартирные дома №№ 61, 63, 65 по улице Интернациональная и иных домов в данной районе на протяжении длительного времени свидетельствуют о системных нарушениях теплоснабжения. Прокуратурой района а адрес департамента ЖКХ администрации города Липецка внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства и принятии мер по повышению эффективности работы систем теплоснабжения. Кроме того, прокуратурой района продолжается проверка в отношении управляющей организации, обслуживающей данный дом, а также ресурсоснабжающей организации ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В случае выявления нарушений прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что вчера за замерзающих стариков вступился Следственный комитет, а в департаменте ЖКХ мэрии Липецка провели экстренное заседание, на котором все заинтересованные в разрешении проблемы стороны определились с необходимыми работами.
Прокуратура Советского района Липецка организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан. Со слов пенсионеров, обратившихся по вопросу недостаточного теплоснабжения дома №63 по улице Интернациональная, проблемы с отоплением наблюдаются не в первый раз (температура в квартире пенсионеров опускалась до 12 градусов, что не соответствует нормам температурного режима для жилых помещений).
«Нарушение температурного режима в подающей линии водяной тепловой сети на входе в многоквартирные дома №№ 61, 63, 65 по улице Интернациональная и иных домов в данной районе на протяжении длительного времени свидетельствуют о системных нарушениях теплоснабжения. Прокуратурой района а адрес департамента ЖКХ администрации города Липецка внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства и принятии мер по повышению эффективности работы систем теплоснабжения. Кроме того, прокуратурой района продолжается проверка в отношении управляющей организации, обслуживающей данный дом, а также ресурсоснабжающей организации ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В случае выявления нарушений прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что вчера за замерзающих стариков вступился Следственный комитет, а в департаменте ЖКХ мэрии Липецка провели экстренное заседание, на котором все заинтересованные в разрешении проблемы стороны определились с необходимыми работами.
житель
)))))
Да, уж
Меня зовут Гиви...
Гость.