Общество

26 минут назад

Еще двое водителей без масок попались контролерам

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#масочный режим #проверка #рейд
Еще двое водителей без масок попались контролерам

Сотрудникам транспортных компаний грозит административная ответственность.

182 протокола на водителей-нарушителей масочного режима оформили сотрудники регионального управления дорог и транспорта. Сегодня было возбуждено административное производство ещё на двух сотрудников транспортных компаний.

- Сегодня 99,85 % пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверены 30 202 единицы транспорта, на водителей составлено 182 протокола, на пассажиров - 37, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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#масочный режим #проверка #рейд

Комментарии (1)

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весёлый

15 минут назад
Какое достижение,неудобно было выручку посчитать ,в носу щекотало
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