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Средняя площадь квартир на продажу в России уменьшилась на 20%
Почти четверть россиян, покупавших в 2020-м недвижимость, выбрали квартиры площадью до 30 кв. метров — их доля в общем объеме сделок выросла до 23,48%.
В ноябре 2020-го средняя площадь квартир на продажу в крупных городах сократилась на 14-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он. В Москве она упала на 19,78% (с 72 до 57,8 кв. м), в Петербурге — на 17,05% (с 69 до до 57,2 кв. м), в Калининграде — на 18,6% (с 77,7 до 63,2 кв. м), в Екатеринбурге — на 13,02% (с 68,8 до 59,8 кв. м), рассказал Ильдар Хусаинов.
В столице за последний год на 26% выросло число новостроек с квартирами и апартаментами до 30 кв. м, сообщила «Известиям» директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова. Количество таких проектов увеличилось с 64 в III квартале 2019-го до 81 в III квартале 2020-го.
Также в Москве зафиксирован рекорд по количеству новостроек с микроапартаментами — площадью до 18 кв. метров, сообщили в «Метриум». Сейчас в Москве восемь таких проектов. В 2015 году на рынке был только один такой комплекс, уточнила Наталья Сазонова.
В ближайшие годы объем предложения небольших квартир в стране продолжит расти, поскольку сейчас его стимулирует покупательский спрос, а на фоне снижения доходов населения такое увеличение еще более оправданно, считает Ильдар Хусаинов.