В ночном ДТП пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, около часа ночи 7 декабря в Грязях на улице 2-я Чапаева столкнулись автомобили «Лада-211540» под управлением 40-летнего водителя и «Ниссан Альмера» под управлением 44-летнего водителя.



С места аварии госпитализирован водитель «Лады», травмы получили водитель и 34-летний пассажир «Ниссана».



Причиной аварии в ГИБДД называют выезд «Лады» на встречную полосу.



В Усмани на улице Радищева 53-летний водитель «ВАЗ-21150», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество проезда по главной автомобилю «Киа» под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения автомобилей пострадал водитель «ВАЗа», мужчина госпитализирован в ГУЗ Усманская МРБ.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1703 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девяти водителей, за неиспользование ремней безопасности –47.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1407 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 39 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области.



