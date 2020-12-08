Происшествия

сегодня, 11:38

В ночном ДТП пострадали три человека

1533
#авария #ДТП
1
В ночном ДТП пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, около часа ночи 7 декабря в Грязях на улице 2-я Чапаева столкнулись автомобили «Лада-211540»  под управлением 40-летнего водителя и  «Ниссан Альмера»  под управлением 44-летнего водителя.  

С места аварии госпитализирован водитель «Лады», травмы получили водитель и 34-летний пассажир «Ниссана».

Причиной аварии в ГИБДД называют выезд «Лады» на встречную полосу. 

В Усмани на улице Радищева 53-летний водитель «ВАЗ-21150», выезжая с второстепенной дороги,  не предоставил преимущество проезда по главной  автомобилю «Киа» под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения автомобилей пострадал водитель «ВАЗа», мужчина госпитализирован в  ГУЗ Усманская МРБ.  

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1703  нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девяти водителей, за неиспользование ремней безопасности –47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1407 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 39 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области.

1533
#авария #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Интимные фото 17-летней липчанки слили в соцсети
#соцсети #прокуратура
Интимные фото 17-летней липчанки слили в соцсети

9 минут назад

Происшествия
Бывшего сотрудника колонии будут судить за хранение наркотиков
#наркотики
Бывшего сотрудника колонии будут судить за хранение наркотиков

29 минут назад

Происшествия
«Наверное, я что-то натворила...»
#убийство
10
«Наверное, я что-то натворила...»

сегодня, 10:01

Происшествия
61-летня липчанка забила мужа насмерть лейкой душа
#убийство
30
61-летня липчанка забила мужа насмерть лейкой душа

вчера, 20:20

Происшествия
Спасатели помогли застрявшему ребенку
#спасатели
2
Спасатели помогли застрявшему ребенку

вчера, 14:31

Происшествия
На улице Космонавтов столкнулись «БМВ» и «КИА»
#ДТП
2
На улице Космонавтов столкнулись «БМВ» и «КИА»

вчера, 12:51

Происшествия