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Условия получения соцконтракта для липчан стали мягче
Липецкая область наряду с 21 регионом страны с начала года участвует в пилотном проекте по реализации социального контракта.
Теперь условия для такой помощи стали мягче, чтобы поддержку могли получить как можно больше жителей, рассказали в управлении социальной защиты населения Липецкой области. Например, недостроенная недвижимость может быть у всех претендентов, а не только многодетных, больше не станет препятствием для соцконтракта и садовый участок. Из-за эпидемиологической ситуации некоторые этапы в оформлении соцконтракта проходят дистанционно.
Социальный контракт – это соглашение между малоимущим гражданином и государством в лице отдела социальной защиты населения, по которому государство берется выдавать определенную материальную помощь, и липчанам было бы проще выйти из бедности. Такая поддержка может оказаться единовременной, или перечисляться ежемесячно.
Так, в Липецкой области можно получить соцконтракт на предпринимательскую деятельность, поиск работы и трудоустройство, профобразование и дополнительное профессиональное обучение, преодоление трудной жизненной ситуации. Если человек подходит по нескольким направлениям, он сам выбирает, какой вид соцконтракта хочет получить. Например, единовременно можно получить до 30 тысяч рублей на переобучение, до 250 тысяч рублей - на открытие собственного дела, или стать обладателем ежемесячной выплаты в сумме 10 515 рублей во время поиска работы. Социальный контракт на поддержку во время поиска работы заключается на срок от трех до шести месяцев, при том деньги выплачиваются в течение всего этого периода, даже если получатель нашел работу раньше этого времени.
Поправки в закон «О государственной социальной помощи», которые внесли 5 ноября депутаты Липецкой области, позволят получить помощь, предусмотренную социальным контрактом, еще большему числу жителей. Например, не ограничивается площадь земельного участка, который претендент использует для садоводства и огородничества. Кроме того, причиной для отказа не станет наличие гаража площадью до 30 квадратных метров, а также недостроенный жилой дом – раньше недостроенный объект недвижимости мог быть только у многодетной семьи, теперь – у любого заявителя. Для одиноко проживающего гражданина увеличивается норматив площади жилого помещения, если оно является единственным жильем (не более 60 квадратных метров в городе и не более 80 квадратных метров в сельской местности). В остальных случаях на одного члена семьи должно приходиться не больше 36 квадратных метров жилья в городе и не более 54 квадратных метров – в сельской местности.
Меняется и еще один из критериев, который учитывается при заключении социального контракта - наличие автотранспорта. Два автомобиля могут иметь семьи, где воспитывается от трех несовершеннолетних детей, прежде соцконтракт могли заключить лишь с семьями с одной машиной. А если на заключение соцконтракта претендуют две или более семьи, которые ведут совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой их них. Например, в одном доме проживают два брата со своими семьями – авто может быть у каждой из этих семей. Если автомобилю менее пяти лет, то мощность его двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил. Прежде мощность ограничивалась 120 лошадиными силами. К более старым автомобилям требование к мощности не предъявляется.
Некоторые этапы при оформлении документов проходят сейчас дистанционно – такой порядок ввели в связи с эпидемиологической обстановкой. Например, предварительное заявление для заключения соцконтракта можно направить по электронной почте sockontrakt@admlr.lipetsk.ru. Заявление рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а не 30-ти, которые были положены по регламенту. То есть, уже через неделю после получения заявления центром соцзащиты заявителя могут проинформировать - подходит ли его ситуация под условия предоставления помощи на основании соцконтракта или нет. Если подходит, то заявителя пригласят на определенный день с оригиналами документов. Подать предварительное заявление можно и через МФЦ. Консультации по вопросам условий и порядка заключения соцконтракта можно получить по номерам мобильных телефонов: 8-920-533-62-59, 8-920-526-43-84.
Пандемические ограничения упростили еще одно правило при заключении соцконтракта – осмотр жилья для обследования материально-бытовых условий проживания заявителя. Прежде сотрудники соцзащиты приходили домой к заявителю, теперь для осмотра используют дистанционные способы: нужно будет прислать фото и видео своей квартиры (или дома), а беседу проведут по телефону.
С начала года социальный контракт заключили почти с 3,1 тысячи семьями Липецкой области.