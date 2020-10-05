Общество

18 минут назад

Евгения Уваркина вспомнила школьные годы

7 334
#День учителя #школа
Евгения Уваркина вспомнила школьные годы

И призвала липчан позвонить своим учителям.

5 октября в России отмечается День учителя. Сегодня в соцсетях все вспоминают свои школьные годы и поздравляют любимых учителей.

- Школьные годы далеко позади, но я вспоминаю их с теплом и любовью, - написала глава Липецка Евгения Уваркина в Инстаграм. - Школа стала для каждого из нас вторым домом. Одноклассники – хорошими друзьями. А учителя – мудрыми советчиками.

Мне очень приятно, что, пусть прошло много лет, но педагоги всегда рады встречам со своими уже бывшими учениками. Они готовы вместе с ними вспоминать годы учёбы, а при необходимости протянуть руку помощи, дать ценный совет или просто приободрить и вселить надежду.

Когда я приходила в свою родную, 7-ю школу, очень рада была встретить мою учительницу химии. Нелли Ивановна – отличник народного просвещения и просто замечательный, добрый и светлый человек. Вспомнили школьные годы, вспомнили Александра Андреевича, её супруга, который также был у нас учителем, вёл уроки физкультуры… На какой-то момент я будто перенеслась в прошлое. Забыла обо всех заботах. На душе стало легко и тепло.

Всё-таки День учителя – это не просто праздник. А педагог – не только профессия. Учителями становятся бескорыстные и самоотверженные, готовые, не жалея сил и нервов, давать знания и воспитывать. Я от всей души поздравляю наших учителей, молодых специалистов и ветеранов! Дорогие наши, я желаю вам мира, добра и гармонии, сил, крепкого здоровья и терпения! Пусть ученики вместе с вами добиваются новых высот, покоряют вершины знаний и дают новые и новые поводы для вашей гордости!

Также в этот день я хочу обратиться к горожанам – к тем, кто ещё учится, и к людям постарше, которые, как и я, давно окончили школу. Давайте вспомним всё самое доброе, светлое и хорошее, что подарили нам годы учёбы. Вспомним наших учителей и поздравим их. Уверена, даже простой звонок станет для них сердечным подарком!
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#День учителя #школа

Комментарии (7)

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житель

1 минуту назад
Очередной пиар.
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Злодей

2 минуты назад
В маске она симпатичнее.
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Злодей

3 минуты назад
Она мне не авторитет. Посоветовала она.
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Странно

3 минуты назад
Почему нет масок????
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Хорошее дело!
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Алекс

9 минут назад
А где маски, социальная дистанции, где штраф 30к, где это всё.Или кому-то можно?
ответить

да уж

9 минут назад
прям рыдаю
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