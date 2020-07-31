В Липецкой области принят закон об обеспечении младшеклассников горячими обедами

Депутаты Липецкого облсовета на очередной сессии внесли изменения в Законы «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».

«Документы дополнены нормой об обеспечении учащихся с первого по четвертый классы бесплатным горячим питанием», - сообщили в пресс-службе областного Совета..- С 1 сентября 2020 года ученики всех начальных классов Липецкой области, которые обучаются в государственных и муниципальных школах, а также частных школах, имеющих государственную аккредитацию, один раз в день будут получать бесплатное горячее питание, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.Принятые поправки также расширили категорию получателей социальных выплат на питание. Теперь дети-инвалиды, начиная с пятого класса, и студенты-инвалиды смогут получать компенсацию на питание из расчета 80 рублей в один день. Раннее ее получали дети и студенты-инвалиды, которые обучаются на дому.С инициативой о предоставлении бесплатных обедов школьникам выступил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.