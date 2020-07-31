Общество

сегодня, 11:47

В Липецкой области принят закон об обеспечении младшеклассников горячими обедами

8 899
#школьное питание
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В Липецкой области принят закон об обеспечении младшеклассников горячими обедами
Депутаты Липецкого облсовета на очередной сессии внесли изменения в Законы «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования». 

«Документы дополнены нормой об обеспечении учащихся с первого по четвертый классы бесплатным горячим питанием», - сообщили в пресс-службе областного Совета..  

- С 1 сентября 2020 года ученики всех начальных классов Липецкой области, которые обучаются в государственных и муниципальных школах, а также частных школах, имеющих государственную аккредитацию, один раз в день будут получать  бесплатное горячее питание, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин. 

Принятые поправки также расширили категорию получателей социальных выплат на питание. Теперь дети-инвалиды, начиная с пятого класса, и студенты-инвалиды смогут получать компенсацию на питание из расчета 80 рублей в один день. Раннее ее получали дети и студенты-инвалиды, которые обучаются на дому.   

С инициативой о предоставлении бесплатных обедов школьникам выступил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.
8 899
#школьное питание
1

Комментарии (8)

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вопрос про охрану

8 минут назад
а про платную охрану что скажут депутаты?
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Ольга

18 минут назад
гость, а что не так на фото? Чай с лимоном, каша с маслом, булочка с сыром - все аппетитно!
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Верх цинизма

26 минут назад
80 рублей - это 1 доллар 15 центов. Грандиозная забота о детях-инвалидах! Предлагаю установить такую ежедневную заработную плату для депутатов горсовета.
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гость

27 минут назад
если будет именно такое питание,и которое на фото, это жесть
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кокс

38 минут назад
а в 5 классе дети уже зарабатывают?
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В шоке

48 минут назад
Выпускниц видели? Бордель отдыхает! Не зря закрыли комментарии!
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Липчанин

сегодня, 12:15
А как обстоят дела с бесплатной охраной? Или опять платить???
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Ау

сегодня, 12:00
Когда вернут деньги за школьное питание??
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