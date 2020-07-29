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С утра и до обеда 2 августа в Липецке закроют для движения автотранспорта центр города

22 1893
#полумарафон #ограничение движения автотранспортае
С утра и до обеда 2 августа в Липецке закроют для движения автотранспорта центр города

В мэрии сделают безопасными для участников городского полумарафона улицы Зегеля, Интернациональная, Плеханова, Гагарина, Космонавтов, Терешковой.

В мэрии Липецка вышло постановление, ограничивающее в связи с проведением полумарафона и Всероссийского полумарафона с синхронным стартом ЗаБег.РФ движение автотранспорта в центре города.

Вице-мэр Галина Пономарева распорядилась ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта 2 августа 7 часов до окончания мероприятий (до обеда) по маршруту: площадь Ленина-Соборная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Космонавтов – улица Терешковой – улица Гагарина (Железнодорожный вокзал) – улица Терешковой – пересечение улиц Терешковой-8-го Марта – улица Терешковой – улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – улица Интернациональная – площадь Ленина-Соборная. В администрации Липецка рекомендовали УМВД России по Липецкой области организовать дежурство сотрудников ГИБДД на маршрутах забегов.
22 1893
#полумарафон #ограничение движения автотранспортае

Комментарии (22)

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Таксист

18 минут назад
Ну наконец-то мы наваримся на липчанах
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Таксист

19 минут назад
Ну наконец-то мы наваримся на липчанах
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Зоркий

31 минуту назад
Для полумарафона нужно полузакрыть центр
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Витек

35 минут назад
Нормальный маршрут от кольцевой до пл. Победы. Заодно и песок протрамбуют!
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Георгич

39 минут назад
День ВДВ!!!, вот и неправда, противный - любили!!!
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дядя Вася

39 минут назад
Проткнутый пограничник не даёт ребятам погулять.Слава ВДВ
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Георгич

40 минут назад
Смех, да нет, это - Бербенец: переодели для работы счетчиков Счетной палаты
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Маня

42 минуты назад
Парад ЛГБТ?
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Алексей

44 минуты назад
Пусть в лесу бегают. Скажите как мне добираться на работу из военного городка, в то время когда выезд из него перекрыт на время этой беготни??? Ребята, далеко не у всех воскресенье выходной и не все работают там , куда можно взять вот так и доехать на автобусе. Тем более что и автобусы тем ходить не будут
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День ВДВ!!!

45 минут назад
Геи всегда не любили ВДВ. Вот и пытаются им нагадить)))
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