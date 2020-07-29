сегодня, 10:52
С утра и до обеда 2 августа в Липецке закроют для движения автотранспорта центр города
В мэрии сделают безопасными для участников городского полумарафона улицы Зегеля, Интернациональная, Плеханова, Гагарина, Космонавтов, Терешковой.
Вице-мэр Галина Пономарева распорядилась ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта 2 августа 7 часов до окончания мероприятий (до обеда) по маршруту: площадь Ленина-Соборная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Космонавтов – улица Терешковой – улица Гагарина (Железнодорожный вокзал) – улица Терешковой – пересечение улиц Терешковой-8-го Марта – улица Терешковой – улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – улица Интернациональная – площадь Ленина-Соборная. В администрации Липецка рекомендовали УМВД России по Липецкой области организовать дежурство сотрудников ГИБДД на маршрутах забегов.
Таксист
Таксист
Зоркий
Витек
Георгич
дядя Вася
Георгич
Маня
Алексей
День ВДВ!!!