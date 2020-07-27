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Организаторы Липецкого полумарафона отнесутся к предписаниям Роспотребнадзора как к рекомендациям

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#коронавирус #полумарафон
Организаторы Липецкого полумарафона отнесутся к предписаниям Роспотребнадзора как к рекомендациям

Следовательно, стопроцентного охвата тестированием на CIVID-19 гостей Липецка из 108 городов не будет?

В это воскресенье с утра и до обеда площадь Ленина-Соборная станет стартовой и финишной площадкой для участников второго Липецкого полумарафона. За шесть дней до стартов для участия в забеге зарегистрировались уже более 1,5 тысячи человек. Организатор полумарафона, калужское ООО «ЭС ЭНД ЭЙ ЭДЖЕНСИ», обещает участникам состязаний памятные подарки и хорошее настроение, но, кажется, самому устроителю его испортило предписание областного управления Роспотребнадзора максимально обезопасить мероприятие от рисков распространения коронавируса.

В письме заместителя начальника областного управления Роспотребнадзора Сергея Ушакова председателю департамента по физической культуре и спорту мэрии Александре Кузнецовой предписывается исполнить пять условий для проведения полумарафона. Если два из них - обязательное предстартовое измерение температуры тела спортсменов и расстановка по маршрутам санитайзеров для обработки рук - легко выполнимы, то три других требования - нет. Так, Роспотребнадзор предписал мэрии «максимально сократить количество участников легкоатлетического забега», «обеспечить использование СИЗ участниками до старта и после финиша», ну и рекомендовал провести тестирование на COVID-19 организаторов забега, судей и бегунов с получением результатов «не ранее двух суток до проведения».

- Это рекомендация Роспотребнадзора, и мы отнесемся к ней как к рекомендации! - сообщила GOROD48 представитель организатора полумарафона Ксения Казакова.

Однако же в самом документе, полученном департаментом по физической культуре и спорту мэрии, дважды говорится об условиях проведения полумарафона как о предписании.

В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 пообещали ответить на вопрос как будут исполнятся требования Роспотребнадзора в течение дня.
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#коронавирус #полумарафон

Комментарии (8)

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Липчанин

7 минут назад
На "Рекордах Липецка" очень хорошо описана вся "кухня"(афера) этого марафона.
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Гость

9 минут назад
Что в масках побегут???!!!
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Игорь

17 минут назад
В туле достроили красивейший ледовый дворец где будет играть молодежка. Здесь все угробили одна показуха в этой перерытой деревне
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Витек

21 минуту назад
Даешь выпускной в ОЗК!
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Берия

33 минуты назад
Лучше как в армии, озк с противогазом, я бы посмотрел кто до финиша доберется.
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Перри Мейсон

40 минут назад
Все правильно. Марафонцы не рабы..
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Вот и есть двойной стандарт.

46 минут назад
Зато не каких выпускных!!!!!!!!!!!
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Одуван

46 минут назад
Маразм крепчает!
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