Организаторы Липецкого полумарафона отнесутся к предписаниям Роспотребнадзора как к рекомендациям

Следовательно, стопроцентного охвата тестированием на CIVID-19 гостей Липецка из 108 городов не будет?

В это воскресенье с утра и до обеда площадь Ленина-Соборная станет стартовой и финишной площадкой для участников второго Липецкого полумарафона. За шесть дней до стартов для участия в забеге зарегистрировались уже более 1,5 тысячи человек. Организатор полумарафона, калужское ООО «ЭС ЭНД ЭЙ ЭДЖЕНСИ», обещает участникам состязаний памятные подарки и хорошее настроение, но, кажется, самому устроителю его испортило предписание областного управления Роспотребнадзора максимально обезопасить мероприятие от рисков распространения коронавируса.



В письме заместителя начальника областного управления Роспотребнадзора Сергея Ушакова председателю департамента по физической культуре и спорту мэрии Александре Кузнецовой предписывается исполнить пять условий для проведения полумарафона. Если два из них - обязательное предстартовое измерение температуры тела спортсменов и расстановка по маршрутам санитайзеров для обработки рук - легко выполнимы, то три других требования - нет. Так, Роспотребнадзор предписал мэрии «максимально сократить количество участников легкоатлетического забега», «обеспечить использование СИЗ участниками до старта и после финиша», ну и рекомендовал провести тестирование на COVID-19 организаторов забега, судей и бегунов с получением результатов «не ранее двух суток до проведения».



- Это рекомендация Роспотребнадзора, и мы отнесемся к ней как к рекомендации! - сообщила GOROD48 представитель организатора полумарафона Ксения Казакова.



Однако же в самом документе, полученном департаментом по физической культуре и спорту мэрии, дважды говорится об условиях проведения полумарафона как о предписании.



В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 пообещали ответить на вопрос как будут исполнятся требования Роспотребнадзора в течение дня.