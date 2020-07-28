Общество

12 минут назад

Зачем нужны депутаты?

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#опрос #депутаты
Зачем нужны депутаты?

GOROD48 поинтересовался у липчан: «Зачем нужны депутаты?»

Большинство опрошенных липчан уверено, что депутаты должны заниматься продвижением воли народа, защищать граждан и помогать им в решении различных вопросов. При этом мало кто знает своего депутата, так как к нему никогда не обращался.

Некоторые граждане уверены — в депутаты идут, чтобы заработать. Поясняем, большинство народных избранников в липецком городском и областном Советах официально трудятся на общественных началах.

Напомним, что в Липецке 13 сентября будут выбирать депутатов городского Совета. На 36 депутатских мест выдвинулся 251 кандидат.
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#опрос #депутаты

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