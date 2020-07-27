На один депутатский мандат от 5 до 10 кандидатов

Зарегистрированы уже 47 кандидатов.

В Липецкой области 25 июля завершилось выдвижение кандидатов в 282 представительных органа муниципальных образований. На 2 459 депутатских мест претендуют 3 904 человека. Все они в установленный законом срок предоставили необходимые документы в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избиркомов.



На 36 депутатских мест в городском Совете Липецка выдвинулся 251 кандидат. Конкурс на одно место составляет от 5 до 10 человек. Среди заявивших о себе - 52 самовыдвиженца. По 36 кандидатов представили партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. «Российская партия пенсионеров за справедливость» выдвинула 34 человека, «Справедливая Россия» - 32, партия «Новые люди» - 16. Еще по три человека баллотируются от «Яблока» и «Партии Роста», по 1 - от «Казачьей партии Российской Федерации», «Родной партии» и «Партии родителей будущего».



- В настоящий момент идет процесс регистрации кандидатов. По данным 27 июля зарегистрированы 47 кандидатов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 19, КПРФ - 15, «Единая Россия» - 7, ЛДПР - 3, «Справедливая Россия» - 3). Прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по избирательным округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения, прекращается 3 августа, - сообщили в пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области.



3 653 кандидата выдвинулись в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов городских и сельских поселений в районах области, где вакантны 2 423 места: представители «Единой России» - 2 421 человек, ЛДПР - 408, КПРФ - 295, «Справедливой России» - 116, «Родная партия» - 1, «Партия Возрождения России» - 1, самовыдвиженцы - 411.

