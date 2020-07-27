Политика

сегодня, 17:18

На один депутатский мандат от 5 до 10 кандидатов

10 498
#выборы
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На один депутатский мандат от 5 до 10 кандидатов

Зарегистрированы уже 47 кандидатов.

В Липецкой области 25 июля завершилось выдвижение кандидатов в 282 представительных органа муниципальных образований. На 2 459 депутатских мест претендуют 3 904 человека. Все они в установленный законом срок предоставили необходимые документы в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избиркомов. 

На 36 депутатских мест в городском Совете Липецка выдвинулся 251 кандидат. Конкурс на одно место составляет от 5 до 10 человек. Среди заявивших о себе -  52 самовыдвиженца. По 36 кандидатов представили партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. «Российская партия пенсионеров за справедливость» выдвинула 34 человека, «Справедливая Россия» - 32, партия «Новые люди» - 16. Еще по три человека баллотируются от «Яблока» и «Партии Роста», по 1 - от «Казачьей партии Российской Федерации», «Родной партии» и «Партии родителей будущего».  

- В настоящий момент идет процесс регистрации кандидатов. По данным 27 июля зарегистрированы 47 кандидатов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 19, КПРФ - 15, «Единая Россия» - 7, ЛДПР - 3, «Справедливая Россия» - 3).  Прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по избирательным округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения, прекращается 3 августа, - сообщили в пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области. 

3 653 кандидата выдвинулись в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов городских и сельских поселений в районах области, где вакантны 2 423 места: представители «Единой России» - 2 421 человек, ЛДПР - 408, КПРФ - 295, «Справедливой России» - 116, «Родная партия» - 1, «Партия Возрождения России» - 1, самовыдвиженцы - 411.  
10 498
#выборы
1

Комментарии (10)

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Избирательный подход

12 минут назад
Все эти партии, идущие снова на выборы, ранее себя уже показали с отрицательной стороны. Если у вас короткая память, напоминаю: повышение пенсионного возраста, увеличение ндс и много других "подарков". И почему нигде не пишут, что "Новые Люди" - это кусочек ОНФ (Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина)?
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Антисоветчик

13 минут назад
60+, Вы не правы, муниципальные депутаты не получают зарплату. Это не корыто, это болото. Почему, так много депутатов, во первых НЛМК. НЛМК решил выдвинуть своих депутатов, практически во всех округах, идея в принципе понятна, НЛМК крупнейший налогоплательщик в Липецке, по земельному налогу. А размер налога, как раз и устанавливают депутаты. Почему бы именно для НЛМК его не обнулить?
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60+

36 минут назад
Нужно у корыта наделать дырок чтобы чиновники и депутаты не все с жирали что-то доставалось и народу !
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Мизантроп

38 минут назад
Хорошего для людей никогда неделается!
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дед

51 минуту назад
суета вокруг корыта , ........ ;
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Дед

сегодня, 18:04
На одного с сошкой, пятеро/десять с ложкой.
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НС

сегодня, 18:04
т.е. в Липецкой области одних депутатов аж 2459 человек??? А вместе с чиновниками их сколько???
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Инквизитор

сегодня, 17:39
Последний раз иду на выборы, больше на.... ...
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12 oz. Mouse

сегодня, 17:36
«Партия родителей будущего»? И какое будущее они собираются родить?рожать? или тут в смысле "в будущем" они родители? а сейчас так..секспексфекс :)))
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поручик Ржевский

сегодня, 17:35
" настоящих буйных мало - вот и нету вожаков..."
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