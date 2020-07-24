142 липецких водителя оштрафованы за излишнюю тонировку автомобилей

ГИБДД проводила однодневный рейд направленный на предупреждение управления автомобилями, не отвечающими требованиям по допуску к эксплуатации.





За первые полчаса дежурства на улице 50 лет НЛМК стекла семи остановленных инспекторами автомобилей не прошли проверку на правила тонировки, светопропускамость стекол составила всего от 7 до 42%.



- Некоторые водители утверждали, что это, якобы, не помеха движению. Но инспекторы ДПС составляли на нарушителей административные протоколы и выдавали предписание на устранение тонировки. Другие прямо на месте устраняли тонировку, но от штрафа это их не спасало. Всего за время рейдового мероприятия сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Липецка 142 нарушителя, - сообщает пресс-служба абластного управления МВД.



Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил тонировки наказывается штрафом в пятьсот рублей. Неисполнение законного требования сотрудника дорожной полиции по удалению тонировки чревато штрафом от пятисот до тысячи рублей, или административным арестом на срок до 15 суток.

