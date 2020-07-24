сегодня, 15:06
142 липецких водителя оштрафованы за излишнюю тонировку автомобилей
ГИБДД проводила однодневный рейд направленный на предупреждение управления автомобилями, не отвечающими требованиям по допуску к эксплуатации.
- Некоторые водители утверждали, что это, якобы, не помеха движению. Но инспекторы ДПС составляли на нарушителей административные протоколы и выдавали предписание на устранение тонировки. Другие прямо на месте устраняли тонировку, но от штрафа это их не спасало. Всего за время рейдового мероприятия сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Липецка 142 нарушителя, - сообщает пресс-служба абластного управления МВД.
Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил тонировки наказывается штрафом в пятьсот рублей. Неисполнение законного требования сотрудника дорожной полиции по удалению тонировки чревато штрафом от пятисот до тысячи рублей, или административным арестом на срок до 15 суток.
Полно глухо тонированых
11111
бамбр
VV
дед
старый дед
тут все и сложно и просто
Иванько
Фокс