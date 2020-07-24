Общество

сегодня, 15:06

142 липецких водителя оштрафованы за излишнюю тонировку автомобилей

9 937
#тонировка
4
142 липецких водителя оштрафованы за излишнюю тонировку автомобилей

ГИБДД проводила однодневный рейд направленный на предупреждение управления автомобилями, не отвечающими требованиям по допуску к эксплуатации.

За первые полчаса дежурства на улице 50 лет НЛМК стекла семи остановленных инспекторами автомобилей не прошли проверку на правила тонировки, светопропускамость стекол составила всего от 7 до 42%.

- Некоторые водители утверждали, что это, якобы, не помеха движению. Но инспекторы ДПС составляли на нарушителей административные протоколы и выдавали предписание на устранение тонировки. Другие прямо на месте устраняли тонировку, но от штрафа это их не спасало. Всего за время рейдового мероприятия сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Липецка 142 нарушителя, - сообщает пресс-служба абластного управления МВД.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил тонировки наказывается штрафом в пятьсот рублей.  Неисполнение законного требования сотрудника дорожной полиции по удалению тонировки чревато штрафом от пятисот до тысячи рублей, или административным арестом на срок до 15 суток.
9 937
#тонировка
4

Комментарии (9)

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Полно глухо тонированых

48 минут назад
Елибы хотели то искоринили, а так это ежедневные поборы, гбдд 200р берут и вези на грузомом авто все что хочеш и даже непроверят!
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11111

сегодня, 16:52
Хорошо, что начали проверку, машин с незаконной тонировкой немало, даже много, когда запретят всю тонировку?
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бамбр

сегодня, 16:45
нормально. а то что-то слишком много тонированных стало. да ещё с лобовым. плюют на закон.
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VV

сегодня, 16:15
ИВАНЬКО ....правильно ....пешком и в черных очках ...в тонированных
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дед

сегодня, 16:04
Фокс, Я 20 лет за рулем пьяный ездил (сейчас не пью конечно) и ни одного дтп, в советское время это было нормой.
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старый дед

сегодня, 16:03
моя ржавая капейка заводица не всегда, рулевая люфтит ,скрипит и тармаза через раз работают. но меня ни за что не штрафуют и тихасмотар прахажу . Учитесь, сынки
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тут все и сложно и просто

сегодня, 15:53
Фокс, сложно определить и посчитать количество дтп из-за тонировки, т.к. живые не признаются, что ничего не увидели и не разглядели на скорости, а мертвые - не признаются ни в чем! просто адекватным людям понятно, что глухая тонировка это дополнительный риск попадания в аварийную ситуацию, особенно в темное время суток, неадекватным - не понятно, помимо всего прочего - это просто понты.
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Иванько

сегодня, 15:50
Не штрафовать надо, а сразу же отбирать машину, пускай лучше пешком ходят!
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Фокс

сегодня, 15:38
У нас в городе есть статистика ДТП из-за копчёных стёкол? Нет! И аварий нет! Проверьте проезд на "красный", одна борзость
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