54 минуты назад
Продавец контрафакта получил 7 лет колонии и 2,5 миллиона штрафа за взятку
Октябрьский суд Липецка приговорил 42-летнего предпринимателя к 7 годам в колонии строго режима за дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие по пресечению нарушения закона (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ ).
В ходе расследования уголовного дела вину свою не признал и выдвинул версию о провокации со стороны сотрудников полиции. Его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами.
Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции и этилового спирта сроком на 3 года.
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