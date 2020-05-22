Продавец контрафакта получил 7 лет колонии и 2,5 миллиона штрафа за взятку

Октябрьский суд Липецка приговорил 42-летнего предпринимателя к 7 годам в колонии строго режима за дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие по пресечению нарушения закона (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ ).

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, суд согласился с доводами следствия, что предприниматель хотел избежать ответственности за продажу контрафактного алкоголя. Мало того, он пытался получить «покровительство» и предложил сотруднику полиции, выявившему правонарушение, взятку в 250 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и обратился в следственные органы. В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело.



В ходе расследования уголовного дела вину свою не признал и выдвинул версию о провокации со стороны сотрудников полиции. Его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами.



Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции и этилового спирта сроком на 3 года.

