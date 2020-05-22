Пока вы дома, они работают. Истории сотрудников ЛГЭК

Сейчас большая часть липчан вынуждена оставаться дома из-за коронавируса. Но есть те, кто по долгу службы продолжает работать в обычном или усиленном режиме.

Так, сотрудники АО «ЛГЭК» выходят на работу, чтобы мир вокруг нас оставался прежним. К незаметным героям нашего времени относится и водитель 5-го разряда Владимир Фарафонов. Владимир Александрович в компании работает со дня основания, уже 16 лет. Он – тот самый человек, который привозит особый раствор в Липецк и помогает делать безопасной воду в кранах горожан.

Чтобы из кранов липчан лилась безопасная и чистая вода, ее надо очистить. Для этого в системах коммунального водоснабжения используют гипохлорит натрия, которыйпривозят в Липецк из Новомосковска Тульской области на спецавтомобиле компании. Доставлятьгипохлорит натрия, который относится к 8 классу опасности, доверяют только опытным и надежным водителям, прошедшим обучение и получившим право перевозить опасный груз.

Кроме того, гипохлорит натрия используют и для дезинфекции объектов АО «ЛГЭК». А это 15 водозаборов, 103 водопроводных насосных станции подкачки, 61 канализационная насосная станция, а также административно-бытовые корпуса компании, спецтехника. Используется средство и для спецобработки персонала, который выполняет работы на территории медучреждений.

Перед поездкой и после Владимир Александрович обязательно проходит медицинский осмотр и предрейсовый инструктаж. Салон автомобиля регулярно обрабатывается дезсредствами.

- Жизнь продолжается, обезопасить себя от всего невозможно, но я по максимуму защищаю себя, а значит и своих близких. В рейс всегда с собой беру санитайзер, маску, перчатки. Думаю, что делаю важное дело, понимаю свою ответственность перед горожанами и сослуживцами,- отметил Владимир Александрович.



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