Студент и двое подростков угнали и сожгли машину

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего студента и двух его знакомых 17 и 16 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 15 мая трое молодых людей захотели покататься и решили угнать машину. За автомобилем они направились в соседнее село Покровское Тербунского района. Здесь они заметили

незапертый автомобиль «ВАЗ-21063», неправомерно им завладели, намереваясь вернуть его хозяину после поездки. Однако далеко уехать по бездорожью им не удалось. Автомобиль застрял в грязи и заглох. Чтобы скрыть следы преступления молодые люди подожгли транспортное средство и вернулись домой, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Угонщиков установили в течение нескольких часов после сообщения хозяина автомобиля о его пропаже. При допросе они признались в содеянном.



В распоряжении следствия оказалась видеозапись поджога автомобиля, сделанная подростками с помощью мобильного телефона.



