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Полицейские спасли липчанина, повисшего на мосту через Каменный лог

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#полиция
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14 мая около 10 часов утра наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Липецку -  прапорщик полиции Вячеслав Мишанин, старший сержант полиции Ольга Полянских и сержант полиции Дмитрий Федотов - заметили человека, который схватившись за ограждение, висел с внешней стороны моста через Каменный лог.

- По словам полицейских, было ясно, что мужчина держится из последних сил, и вот-вот упадет на камни, выстилающие дно лога. Выбежав из машины, они бросились к человеку, и схватили его за руку, вторую руку мужчина уже успел отпустить. Полицейским удалось удержать пострадавшего. В это время к ним подбежал мотоциклист, ставший свидетелем происшествия. Вместе они подняли мужчину, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Спасенный находился в шоковом состоянии, уже в отделе полиции мужчина рассказал, что плохо помнит обстоятельства произошедшего, по-видимому, он оказался в сложной жизненной ситуации. Мужчина госпитализирован, дальнейшей судьбой пострадавшего займутся медики. 

Тем временем, Вячеслав Мишанин и Дмитрий Федотов благодарят мотоциклиста, который пришел к ним на помощь:

«Все произошло быстро, и мы, к сожалению, не успели узнать имя нашего помощника, но, мы надеемся, что он прочитает эти строки, и передаем ему большую благодарность за его неравнодушие и поддержку, благодаря которой, удалось спасти жизнь человека, - сказали полицейские.

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#полиция

Комментарии (7)

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Артем

11 минут назад
Это нас с готовят к дополнительным полномочиям Полиции??? сейчас в гос думе закон обсуждается что Полиция с нами поступать сможет чуть ли не как угодно. Скажим нет поправкам в конституция для россиян это минусы.
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Игорь К.

12 минут назад
Уже не раз предлагал поставить ограждение на мосту в Каменном логу на сайте неравнодушных. И что? Пока не случится проблем у ближних родственников небожителей (не дай Бог, конечно) вопрос с мертвой точки не тронется? Не так уж и дорого стоит решение этого вопроса. Даже если попытки суицида повторятся (вероятность немаленькая), то в другом месте и другим способом. Но, мы снизим моральную нагрузку на окружающих свидетелей "удачных попыток парашютистов" и экстренные службы, извлекающие тела самоубийц из Каменного лога.
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111

13 минут назад
Работать не столько не хотят что готовы добровольно расстаться с жизнью да иди подсобником 20 000 -25 000 будешь получать на руки снимешь себе общагу на Космонавтов на 5 000 ну или 14 метров на 7000 и будешь жить в центре города 15 000 тыс на одного за глаза не пей не кури
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Молодцы

15 минут назад
Вот когда видишь такие примеры помощи со стороны полиции - берет гордость за них. Мужик теперь их всю жизнь будет помнить, что не дали на тот свет уйти раньше времени.
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Каменный лог

33 минуты назад
Когда же наши власти обратят внимание на Каменный Лог , скольким еще надо оттуда спрыгнуть, чтобы поставили ограждение, или деньги дороже человеческих жизней?
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Каменный лог

33 минуты назад
Когда же наши власти обратят внимание на Каменный Лог , скольким еще надо оттуда спрыгнуть, чтобы поставили ограждение, или деньги дороже человеческих жизней?
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Правда

37 минут назад
Мужик хотел обнулится.Не дали.Спасибо молодцы.
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