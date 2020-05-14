Полицейские спасли липчанина, повисшего на мосту через Каменный лог

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

14 мая около 10 часов утра наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Липецку - прапорщик полиции Вячеслав Мишанин, старший сержант полиции Ольга Полянских и сержант полиции Дмитрий Федотов - заметили человека, который схватившись за ограждение, висел с внешней стороны моста через Каменный лог.



- По словам полицейских, было ясно, что мужчина держится из последних сил, и вот-вот упадет на камни, выстилающие дно лога. Выбежав из машины, они бросились к человеку, и схватили его за руку, вторую руку мужчина уже успел отпустить. Полицейским удалось удержать пострадавшего. В это время к ним подбежал мотоциклист, ставший свидетелем происшествия. Вместе они подняли мужчину, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



Спасенный находился в шоковом состоянии, уже в отделе полиции мужчина рассказал, что плохо помнит обстоятельства произошедшего, по-видимому, он оказался в сложной жизненной ситуации. Мужчина госпитализирован, дальнейшей судьбой пострадавшего займутся медики.



Тем временем, Вячеслав Мишанин и Дмитрий Федотов благодарят мотоциклиста, который пришел к ним на помощь:



«Все произошло быстро, и мы, к сожалению, не успели узнать имя нашего помощника, но, мы надеемся, что он прочитает эти строки, и передаем ему большую благодарность за его неравнодушие и поддержку, благодаря которой, удалось спасти жизнь человека, - сказали полицейские.



