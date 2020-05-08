«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 9 мая

Из-за эпидемии коронавируса и действующего режима самоизоляции празднование дня Победы пройдет онлайн. Реальные шествия, парады и концерты заменят прямые трансляции или электронные акции. GOROD48 собрал ссылки на региональные и всероссийские трансляции, виртуальные экскурсии, мероприятия в которых можно участвовать, показы концертов и спектаклей. Мы так же расскажем о том немногом, что оставила эпидемия для улиц Липецка.