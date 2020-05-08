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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 9 мая
Из-за эпидемии коронавируса и действующего режима самоизоляции празднование дня Победы пройдет онлайн. Реальные шествия, парады и концерты заменят прямые трансляции или электронные акции. GOROD48 собрал ссылки на региональные и всероссийские трансляции, виртуальные экскурсии, мероприятия в которых можно участвовать, показы концертов и спектаклей. Мы так же расскажем о том немногом, что оставила эпидемия для улиц Липецка.
В 10:00 президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. После его выступления, в 10:20 телеканалы «Победа» и «Первый канал» впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года. К 75-летию Победы было оцифровано 1,5 тысячи метров кинопленки, которая находилась в спецхране и не была доступна зрителям. Первый в истории Парад Победы в Москве прошел 24 июня 1945 года на Красной площади. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. В торжественном шествии приняли участие более 12 тысяч бойцов, героев СССР и кавалеров ордена Славы. По Красной площади промаршировали 12 сводных полков и около 1,4 тысячи музыкантов. Принимал парад маршал Георгий Жуков.
Хроника парада Победы начнется в 10:00 и на канале Триколора «День Победы» - она будет подана в формате современной трансляции с комментариями ведущих Кирилла Набутова и Леонида Млечина. Журналисты раскроют детали парада 1945 года, а специальные сюжетные вставки, фрагменты интервью дополнят историю. Здесь также продолжат телешествие «Бессмертного полка», которое стартовало в эфире 1 мая. Канал «День Победы» доступен как через спутник, так и в интернете — через бесплатное приложение «Триколор Кино и ТВ».
Всероссийское виртуальное шествие «Бессмертный полк» запустят в регионах в 11:00 по местному времени, начиная с Дальнего Востока. Акцию планируют показать на медиаэкранах по всей России, присоединиться к шествию можно на портале Бессмертного полка России ( www.polkrf.ru, www.polk.press, 2020.polkrf.ru), в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Акция «Георгиевская ленточка» в этом году тоже уходит в онлайн. Каждый может сфотографироваться с лентой, выложить в соцсетях фото с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пятерым друзьям.
Проект «Большой эфир» от «Триколора» в 12:00 начнет онлайн-экскурсию совместно с патриотическим объединением «ЛЕНРЕЗЕРВ». Телезрители, не выходя из дома, увидят свыше 150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и военной техники времён Второй Мировой войны, уникальные коллекции оружия, амуниции, радиоприемники и средства связи, боевые знамена Красной Армии, Военно-Морского флота и партизанских отрядов, документы и предметы быта времен Великой отечественной войны. Просмотр доступен через бесплатное приложение «Триколор Кино и ТВ».
Театр на Таганке в 12:00 покажет онлайн-спектакль по произведениям поэтов военного времени «Павшие и живые». Спектакль поставлен по мотивам легендарного спектакля 1965 года Юрия Любимова и Петра Фоменко.
Липецкий драматический театр на Соколе в 12:00 покажет спектакль «Небесный тихоход» об истории женского полка ночных бомбардировщиков и трех мужчинах, которые поклялись не влюбляться до конца войны.
«Новый Манеж» приглашает на виртуальную выставку «В штабах Победы. 1941-1945». Первый раздел охватывает период с 22 июня по 31 декабря 1941 года и включает в себя сотни исторических материалов, позволяющих составить представление о начальном этапе войны. В разделе, посвящённом 1942 году, демонстрируются официальные документы, повлиявшие на характер боевых действий в обозначенный период, военное и экономическое строительство, укрепление антигитлеровской коалиции. Третий блок иллюстрирует основные события переломного 1943 года. Здесь представлены фотографии, кинохроника, советские и немецкие брошюры, листовки, плакаты, отдельные номера газеты «Правда» и, конечно, важнейшие распоряжения и постановления советского руководства. Заключительный раздел воссоздаёт атмосферу последних двух лет Великой Отечественной войны.
Малый драматический театр в 13:00 предлагает вспомнить стихи фронтового поэта Константина Симонова – их прочтет режиссер и общественный деятель, сын поэта Алексей Симонов. Стихи, которые были выбраны для творческого вечера в честь юбилея Победы, малоизвестны и редко звучали до сих пор.
В дни празднования Победы Московская филармония традиционно проводит вечер памяти Андрея Яковлевича Эшпая — композитора-фронтовика. Его песни давно вошли в золотой фонд отечественной эстрады. В большом виртуальном гала-концерте, который начнется в 14:00 их поют Евгения Симонова, Гоша Куценко, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и другие звезды театра и кино.
Московский Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу - в нее войдут открытие новой экспозиции, видеоэкскурсии по залам, выставки и многое другое. Новая экспозиция называется «Подвиг народа», ее можно увидеть на YouTube-канале музея. Экскурсия начнется в 15:00. Можно будет увидеть сожженную в ходе оккупации деревню в Смоленской области, Брестскую крепость во время ее обороны в 1941 году. Также покажут восстановленную студию диктора Юрия Левитана, который зачитывал по радио сводки Совинформбюро. Кроме того, доступны 15 видеоэкскурсий по залам музея и короткие аудиоспектакли, посвященные экспонатам.
Нижегородский камерный музыкальный театр подготовил премьеру этого сезона – мюзикл М.Самойлова «Небесный тихоход» (запись первого показа спектакля 8 февраля 2020 года), постановка которого посвящена 75-летию Великой Победы. Одна из удивительных страниц героической военной летописи – история женского полка ночных бомбардировщиков «У-2». Она стала широко известна благодаря кинокомедии «Небесный тихоход», которая вышла на экраны в 1945 году и до сих пор любима миллионами зрителей. А потом появилась и музыкальная версия этой истории.
В 17:00 Липецкий Дом музыки начнет концерт «Месса мира». На виртуальную сцену выйдут более ста человек: помимо Липецкого камерного хора здесь будут и их коллеги из Тамбова, а также «Cantus Cor» из Детской школы искусств №6 и Липецкий симфонический оркестр. Это одно из самых ярких антивоенных произведений XXI века. Меломаны услышат и части католической мессы, и популярные современные мотивы, в том числе, напоминающие темы Pink Floyd, и многое другое. Трансляция концерта была 13 октября 2019 года.
На сайте Таганского парка проходит онлайн-фотовыставка «Война в объективе военкоров «Известий» от МИЦ «Известия», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Военные фотокорреспонденты «Известий» становились очевидцами как боевых действий, так и редких моментов отдыха солдат - все эти фотографии теперь доступны в онлайн-режиме.
Театр имени Пушкина совместно с порталом LIFE.ru представит проект «Дорогами войны» - он начнется в 18:00. Артисты Вера Воронкова и Андрей Кузичев прочтут фрагменты воспоминаний актёров театра о годах Великой отечественной войны и исполнят военные песни. Война застала Камерный театр на гастролях в Ленинграде. Часть коллектива отправилась в эвакуацию, где работала в течение двух лет: сначала в маленьком городке Балхаше, затем в Барнауле. Приезд таировской труппы стал событием в театральной и художественной жизни всего Алтайского края. Многие артисты Камерного театра стали участниками фронтовых концертных бригад – их главной задачей было напоминать бойцам о ценностях той жизни, за которую они сражаются. Трансляция пройдет на сайтах www.stayhome.moscow , www.life.ru и в социальных сетях портала Life.ru. После трансляции видео будет доступно для просмотра на официальных страницах театра на YouTube-канале и в Facebook.
К 75-летию Победы Театр-фестиваль «Балтийский дом» подготовил музыкально-поэтический спектакль «Победа. Одна на всех». В 18.00 первыми зрителями проекта станут пользователи социальных сетей и сайта театра. Представители разных поколений актеров «Балтийского дома» прочтут стихи поэтов-фронтовиков, исполнят любимые песни военных лет. Отдельная глава спектакля-концерта – «Бессмертный полк» театра – бережно собрана из воспоминаний.
В 19.00 онлайн-эфиры основных телевизионных и радиоканалов прервутся для трансляции Минуты молчания, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. А потом ведущие предложат спеть всем вместе «День Победы».
Александринский театр в 19:00 представит музыкальный спектакль к 75-летию Победы «Письма в небеса» в исполнении молодых артистов Александринского театра и студентов Российского государственного института сценических искусств. В видеоконцерте прозвучат песни о войне советских и российских композиторов, рок-музыкантов и бардов — от Валерия Гаврилина и Александры Пахмутовой, от Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума до Виктора Цоя и Юрия Шевчука.
Театр Вахтангова в 19:00 покажет хореографическую композицию по мотивам песен Марлен Дитрих «Берег женщин». Литовский балетмейстер Анжелика Холина обратилась к теме войны как катастрофе, согнавшей с родных мест, лишившей крова людей. Мужчины стали воинами, женщины — изгнанницами, бежавшими от ужасов войны. Они оказались на неведомой земле в городском кафе в ожидании очередного корабля. В этом запущенном кафе странно смотрятся красивые платья героинь, они не смогли с ними расстаться, засунув в спешке в чемоданы. Жизнь продолжается... барышни кокетничают с официантами, а те, кто постарше всматриваются в лица проходящих солдат, надеясь найти родных.
Малый театр подготовил к 75-летию Победы концерт артистов «Письма с фронта» – он начнется в 19:00. Фронтовые письма-треугольники… Без марок, печатей – они долетали до своих адресатов… сквозь время, пространство. В них – надежда и отчаянье, боль и отвага. Но неизменно – вера в неизбежность победы над врагом. Письма приносили вести от тех, кто воевал на фронтах… И от тех, кто погиб...
В день 75-летия Великой Победы в Московской филармонии звучат песни военных лет. Обстоятельства сложились так, что в юбилейный год не будет парада и традиционных празднеств, но мы верим, что песня способна объединять миллионы, — несмотря на расстояния. Начало концерта в 19:00.
Липецкая государственная филармония подготовила специальную программу к юбилею Победы – в 19:00 начнется концерт «Фанфары весны – фанфары Победы» Липецкого государственного духового оркестра. Прозвучат песни военных лет.
Что можно увидеть на улицах Липецка
В течение дня в Липецке пройдёт акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая будут транслировать в разных районах с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащённых громкоговорителями.
Одним из ярких событий Дня Победы в Липецке должен стать проход пилотажной группы липецких летчиков над площадью Героев. Они пролетят над городом обратном пути из Москвы. Однако здесь многое будет зависеть от погодных условий.
В 22.00 празднование Дня Победы закончится 75 салютами. Их запуск проведут в 75 дворах города прошедшие обучение волонтеры.