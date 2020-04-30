Победа Липецка над Курском получилась волевой и драматичной

Развязка в шахматном противостоянии наступила на последних минутах.

Сборная Липецкой области в напряженной борьбе взяла верх над командой Курской области в товарищеской встрече по шахматам (блиц) на Интернет-платформе Lichess.

Счет в матче свидетельствует о крайне упорном характере противостояния – 110:106.

Отметим, что липчане неудачно начали матчевую встречу, отставание от курян порой достигало 15 очков, но всё изменили заключительные 20 минут игры: наши шахматисты сравняли счёт, а затем и вырвали «викторию».

В матче принимали участие по 20 шахматистов с каждой стороны – от юных до умудрённых опытом, а наибольший вклад в нашу победу внесли обладатель Кубка России среди шахматистов до 15 лет Семён Казьмин, его земляки липчане Алексей Евсюков Андрей Курбатов, елецкие спортсмены Сергей Соловьев, Алексей Мухин и представитель Данкова Сергей Никонов.



Фото kerchinfo.com

