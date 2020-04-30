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Полицейские вернули липчанке украденные медали ее матери
29 апреля начальник УМВД России по Липецку полковник полиции Александр Акаткин вернул 70-летней липчанке украденные из ее квартиры вещи, в том числе медали принадлежавшие матери женщины.
- Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в краже, ранее судимого 47-летнего горожанина.
При обыске у него нашли украденные вещи.Задержанный заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
А причем здесь
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Это писец