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сегодня, 14:47

Полицейские вернули липчанке украденные медали ее матери

5 877
#кража
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Полицейские вернули липчанке украденные медали ее матери

29 апреля начальник УМВД России по Липецку полковник полиции Александр Акаткин вернул 70-летней липчанке украденные из ее квартиры вещи, в том числе медали принадлежавшие матери женщины. 

Квартиру липчанки обокрали 19 апреля: вор вынес стиральную машину, ресиверы от телевизора, четыре коллекционные монеты, а также десять памятных медалей доставшихся женщине от ее покойной матери - ветерана Великой Отечественной войны.

- Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в краже, ранее судимого 47-летнего горожанина.

При обыске у него нашли украденные вещи.Задержанный заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.



5 877
#кража
1

Комментарии (5)

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А причем здесь

41 минуту назад
Акатыш,он,шоли этого сожителя бабкиного ловил?
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Семён

сегодня, 16:23
А какие- такие памятные медали? Видимо, имеется ввиду боевые ордена и медали у ветерана войны то.
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Омык

сегодня, 15:53
Похоже это сожитель бабки и тащил неспеша
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Дедукция

сегодня, 15:22
Похоже, 47-летнего горожанина в этой квартире знавали и ранее.
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Это писец

сегодня, 15:02
Даже стиралку вытащил,а мог и квартиру продать успеть
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