Полицейские вернули липчанке украденные медали ее матери

29 апреля начальник УМВД России по Липецку полковник полиции Александр Акаткин вернул 70-летней липчанке украденные из ее квартиры вещи, в том числе медали принадлежавшие матери женщины.



Квартиру липчанки обокрали 19 апреля: вор вынес стиральную машину, ресиверы от телевизора, четыре коллекционные монеты, а также десять памятных медалей доставшихся женщине от ее покойной матери - ветерана Великой Отечественной войны.



- Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в краже, ранее судимого 47-летнего горожанина.



При обыске у него нашли украденные вещи.Задержанный заключен под стражу.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.







